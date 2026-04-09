中石化想賣京華城土地...蔣萬安曝市府後續因應

中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。目前京華城土地能否出售？議員游淑慧也問已公告的細部計畫、與鼎越容獎協議書是否仍有效？蔣說，目前還沒收到判決書，只要明確20%容獎違法，市府就會依行政程序法，由調查小組作出決定。

為穩固財務結構、保障全體股東權益，中石化與鼎越開發董事長決議通過京華廣場土地資產處分策略案，將以容積率728%為基礎，授權公司董事長或其他授權人進行外部溝通，未來若順利出售，處分資金將用以償還銀行貸款，以及強化公司財務結構。

蔣萬安今天赴議會施政報告，媒體問蔣京華城後續，目前我們還沒有收到判決書，但只要判決書內容明確指出20%容積獎勵違法，我們就會依照行政程序法，完備各項行政程序，由調查小組作出決定。

北市地政局也表示，目前京華城整筆土地，地檢署的土地假扣押「禁止處分」還在，不管中石化或鼎越如何處理土地授權，若回到土地登記部分，因目前整筆土地都還是禁止處分狀態，必須先解除禁止處分才能出售。