快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

交屋潮挹注 3年以下新屋申貸占比破五成新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數的屋齡分布出現了明顯的結構性變化，其中，「屋齡3年以下」新成屋申貸占比自2021年的32.4%，攀升至2025年的50.3%，五年大增17.9個百分點，創下歷史新高。中信房屋提供
中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數的屋齡分布出現了明顯的結構性變化，其中，「屋齡3年以下」新成屋申貸占比自2021年的32.4%，攀升至2025年的50.3%，五年大增17.9個百分點，創下歷史新高。中信房屋提供

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數的屋齡分布出現了明顯的結構性變化，其中，「屋齡3年以下」新成屋申貸占比自2021年的32.4%，攀升至2025年的50.3%，五年大增17.9個百分點，創歷史新高。

相較之下，其餘屋齡產品的申貸占比則呈現出不同程度的萎縮。「3至9年屋齡」占比由13.7%下滑至8.2%，減少5.6個百分點；「9至21年屋齡」占比由14.2%下滑至11.4%，減少2.8個百分點，「21至30年屋齡」占比則有由18.4%下滑至7.2%，減少11.2個百分點。

至於「屋齡30年以上中古屋」，交易占比則維持相對穩定，五年間小幅增加1.6個百分點至22.9%。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年新成屋貸款占比快速攀升，推估主要有以下三個方面的原因。首先，過去幾年全國新建案大量推案，隨著近期陸續進入交屋高峰，撥貸量自然水漲船高，並直接推升了「3年以下」新成屋的貸款占比。其次，在央行房市信用管制及銀行房貸額度趨緊的環境下，房貸資金門檻持續提高，而新建案多具備整批分戶貸款的優勢，較容易爭取到相對有利的貸款條件，也提升了購屋族對新建案的接受度。第三，購屋族對居住品質與建築安全的要求愈加重視，也進一步帶動了新建案交易量能的成長。

雖然在交屋潮的強力挹注下，新成屋申貸占比展現出「一枝獨秀」的態勢，導致其餘屋齡段面臨不同程度的排擠，但屋齡「30年以上」的老屋卻仍展現出相對強勁的韌性，近五年申貸占比始終維持在2成以上。

莊思敏表示，在高房價環境下，部分有預算考量的購屋族只能退而求其次，鎖定價格親民、坪數實在的中古住宅以滿足剛性需求，另有一部分客群則瞄準蛋黃區精華地段，看準其未來參與都更或危老重建後帶來的資產增值潛力。

展望後市，莊思敏指出，營建成本居高不下，使新建案價格調空間相對有限；反觀中古屋，由於屋主取得時間較早，議價空間更具彈性，對買方而言更有機會以合理價格入手。

房貸 銀行

延伸閱讀

總價增、坪數減！雙北市五年間購買坪數縮水3坪

全台房貸族225萬人刷新高！為何房市不好房奴仍增加？專家：觀念改了

相關新聞

中石化想賣京華城土地...蔣萬安曝市府後續因應

中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。目前京華城土地能否出售？議員游淑慧也問已公告的細部計畫、與鼎越容獎協議書是否仍有效？蔣說，目前還沒收到判決書，只要明確20%容獎違法，市府就會依行政程序法，由調查小組作出決定。

學區光環失色！台北市14所明星中學房價下修 最重跌17%

台北市近日公布額滿國中共26所，住商不動產觀察實價資料，有14所學校周邊2025年房價呈現跌幅，其中更不少是大安區名校。

中石化擬賣地…京華城20%容獎還有效？ 北市都發局曝最新進度

中石化放棄繼續蓋精華廣場，宣告將賣京華城土地。國民黨北市議員游淑慧要求北市府主動事宜，包含市府與鼎越的容獎協議書是否還有效等。北市都發局長簡瑟芳今下午回應，收到判決書後，會啟動調查小組程序，希望5月底能有討論結果。

交屋潮挹注 3年以下新屋申貸占比破五成新高

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數的屋齡分布出現了明顯的結構性變化，其中，「屋齡3年以下」新成屋申貸占比自2021年的32.4%，攀升至2025年的50.3%，五年大增17.9個百分點，創歷史新高。

住宅開工量腰斬！賴正鎰示警：5年後新成屋供給出現斷層

內政部統計顯示，今年1-2月全台住宅開工僅1.2萬戶，創近八年新低，年減逾44%近乎腰斬。六都中僅桃園、台南維持正成長，其餘四都減幅均超過五成，房市開工動能大幅萎縮。

今年前兩月全台住宅開工量幾乎腰斬 賴正鎰：5年後新成屋供給出現斷層

內政部統計顯示，2026年前兩月全台住宅開工戶數12,358戶，年減逾44%，探近8年新低。六都中，僅桃園、台南維持正成長，其餘四都減幅均超過五成，房市開工動能大幅萎縮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。