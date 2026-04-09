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告別重劃觀望期！台中「機捷特區」這建案強勢登頂雙冠王

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中北屯機捷特區五大平均總價、單價建案。圖／住商提供
台中北屯機捷特區五大平均總價、單價建案。圖／住商提供

台中北屯機捷特區隨著捷運綠線通車與好市多商圈加持，已脫離重劃觀望期，邁入機能成熟期。根據去年最新實價登錄排行顯示，漢宇建設指標建案奪下該區平均總價、單價雙冠王，穩坐機捷特區豪宅龍頭寶座，備受市場高度關注。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，機捷特區已脫離重劃觀望階段，正式邁入機能成熟的「收割元年」。除了便捷的捷運效能，大型商業設施相繼落成，使生活便利度大幅提升，房市買氣也從早期的首購剛需，延伸至追求高品質的換屋市場。

依據去年內政部實價登錄數據顯示，漢宇新案在機捷特區新案以平均單價61.9萬元，以及平均總價3064萬元的成績，強勢奪下區域雙冠王。該案歷經七年整合逾1500坪雙公園首排角地，規畫27樓超高層住宅大樓，導入寬9米的宜居陽台設計，並配置四季溫水泳池與SPA芳療室等頂級公設，精準對接高資產族。

根據實登，機捷特區去年平均單價排行榜，富宇新案憑藉公園第一排、步行3分鐘即達捷運舊社站的優勢，以60.2萬元居次；富宇新案打造景觀大泳池、千坪私家花園、24H全日餐廳特色公設，以60萬元單價緊隨其後。此外，遠雄新案坐擁紅瓦厝公園首排、近好市多優勢，以59.65萬元入榜；大城新案以豐富的公設寫下59.34萬元的亮眼行情。

平均總價排行方面，金林新案主打均質純3房，以2567萬元居第二。大城新案三面臨路、零店面純住宅，以2404.75萬元獲青睞。入榜的還包括登陽新案居機捷北側安靜住宅區，以2171.3萬元成交。

台中捷運綠線通車，帶動北屯機捷特區發展。記者趙容萱／攝影
台中捷運綠線通車，帶動北屯機捷特區發展。記者趙容萱／攝影

內政部 好市多 台中

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