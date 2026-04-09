你的老宅耐震嗎？屏縣府推建物耐震補助為建物健檢

台灣位處地震帶，地震頻發，為了提升民眾重視自有住宅的耐震能力、強化居住安全，屏東縣政府推動私有建築物耐震評估補助措施，初步評估每案最高補助1萬5000元，詳細評估每案最高補助40萬元，協助民眾掌握建築物結構安全狀況，降低地震風險。

屏東縣政府表示，耐震評估為目前多項政策申請的重要文件，包括危老重建及中央即將推動的「老宅延壽」相關計畫。若建築物經評估發現有安全疑慮，民眾可依實際需求，選擇進行結構補強或居家修繕，降低潛在風險。

城鄉發展處表示，這次補助對象以都市計畫區內的合法建築物為主，若為公寓大廈申請，須檢附區分所有權人會議紀錄。政府希望透過補助機制，可有效減輕民眾評估費用負擔，鼓勵主動檢視建築安全，打造安全、宜居且永續的生活環境。

補助即日起受理申請至11月1日止，相關申請書資料可至「屏東縣政府城鄉發展處」網頁（網址：https://reurl.cc/krkAYn）查詢，也可致電洽詢城鄉發展處公安使用科（08-7331524）。