快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

六福不只飯店樂園！集團總裁宣布自己開旅行社 搶客源入口

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福揭示2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融9日宣布，將於今年成立旅行社，多角化布局全面起飛。記者嚴雅芳／攝影
六福揭示2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融9日宣布，將於今年成立旅行社，多角化布局全面起飛。記者嚴雅芳／攝影

六福（2705）揭示2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融9日宣布，將於今年成立旅行社，多角化布局全面起飛。隨著自營旅行社將於今年正式營運，以及多項指標性資產開發案陸續落地，六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

六福自營旅行社目標5月取得執照、6月正式開幕。賴振融表示，台灣現有旅行社家數眾多、品質參差不齊，六福選擇自行設立，不只是補足產業鏈最後一哩路，更希望打造具辨識度的觀光平台。產品定位將主打動物與生態主題旅行，透過專家帶隊、中文深度解說等方式，與一般旅行社產品做出區隔；首波規劃包括7月推出的肯亞「非洲大遷徙」團，以及串聯台北、新竹、北橫、明池與宜蘭的國內生態路線，藉此強化集團在高端體驗型旅遊市場的布局。

賴振融表示，2026年將是拉開與競爭者差距的關鍵一年。集團將從被動接待客源轉型為主動掌握入口的觀光整合者，透過飯店、生態景點、主題樂園、餐飲服務及旅行社等事業體的深度串聯，建構從客源導入、旅遊體驗到會員回流的完整價值鏈，持續放大營運動能與品牌價值。

六福旅遊集團積極佈局多元化營收來源，宣布將於今年成立旅行社，正式補足產業鏈最後一哩路，成為主動掌握客源入口的資源垂直整合者。透過自營旅行社，六福將串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及預計最快於第4季開幕的棲蘭及明池山莊，將過往單點消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」戰線。

此布局能有效深化觀光優勢，創造每位遊客高價值的旅遊體驗；在資產開發方面，備受矚目、位處松江南京商圈的酒店式商辦大樓亦將於第三季啟動招商，將結合六福專業的酒店式服務優勢，打造具國際競爭力的頂尖商辦；同時，六福亦持續評估海內外多元投資及策略併購機會，展現集團持續擴張版圖的積極企圖心。

六福旅遊集團將全面啟動「六福會員生態圈」，透過數位科技串聯旗下飯店、主題遊樂園與高端遊程服務，推出會員一站式應用平台。會員可透過手機掌握住宿、餐飲、娛樂及活動資訊，享受從觀光行前規劃，到旅遊及餐飲體驗，再到會員服務的完整資訊匯流，提升會員的終身價值。

在高端會員市場布局方面，集團位於松江南京核心商圈的酒店式商辦大樓中，將獨立設計一層樓，打造成為結合商務、社交並兼具隱私性的私人會所。透過專屬會員權益設計，滿足高階客群對商務交流與生活品味的需求。六福旅遊集團將整合旗下各事業體，打造專屬六福會員新經濟，持續開創全方位的觀光服務新格局。

旅行社

延伸閱讀

觀光署：台灣智慧交通輸出熊本 打造智慧觀光新模式

Autopass 啟動海外布局 日本熊本成為首個城市服務落地據點

相關新聞

六福不只飯店樂園！集團總裁宣布自己開旅行社 搶客源入口

六福（2705）揭示2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融9日宣布，將於今年成立旅行社，多角化布局全面起飛。隨著自營旅行社將於今年正式營運，以及多項指標性資產開發案陸續落地，六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

觀光署：台灣智慧交通輸出熊本 打造智慧觀光新模式

觀光產業邁向智慧化，交通部觀光署主任秘書黃易成9日表示，隨著台灣半導體產業帶動台日合作深化，台灣智慧行車體驗整合商Autopass宣布布局日本熊本縣，展現台灣在智慧交通領域的整合實力。觀光署近年亦積極推動智慧觀光，包括於主要機場導入智慧化、AI化單一服務窗口，並推出行動旅服與「AI小幫手」，提升旅客便利性，同時歡迎更多日本旅客來台，透過智慧服務深入體驗台灣。

台泥通過基隆路舊廠資產活化案 268億打造全新企業總部大樓

台泥（1101）董事會8日正式通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，將投入268 億元啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），整個工程預計耗時五年，規劃於2031年完工，將打造「Tower Urban Oasis」為世界級永續綠色、健康全智慧以及近零碳建築標竿。

中石化喊賣京華廣場土地 業內概估價值500億元

京華廣場不蓋了，中石化要直接賣地。中石化昨（8）日宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

告別重劃觀望期！台中「機捷特區」這建案強勢登頂雙冠王

台中北屯機捷特區隨著捷運綠線通車與好市多商圈加持，已脫離重劃觀望期，邁入機能成熟期。根據去年最新實價登錄排行顯示，漢宇建設指標建案奪下該區平均總價、單價雙冠王，穩坐機捷特區豪宅龍頭寶座，備受市場高度關注。

你的老宅耐震嗎？屏縣府推建物耐震補助為建物健檢

台灣位處地震帶，地震頻發，為了提升民眾重視自有住宅的耐震能力、強化居住安全，屏東縣政府推動私有建築物耐震評估補助措施，初步評估每案最高補助1萬5000元，詳細評估每案最高補助40萬元，協助民眾掌握建築物結構安全狀況，降低地震風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。