六福不只飯店樂園！集團總裁宣布自己開旅行社 搶客源入口

六福（2705）揭示2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融9日宣布，將於今年成立旅行社，多角化布局全面起飛。隨著自營旅行社將於今年正式營運，以及多項指標性資產開發案陸續落地，六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

六福自營旅行社目標5月取得執照、6月正式開幕。賴振融表示，台灣現有旅行社家數眾多、品質參差不齊，六福選擇自行設立，不只是補足產業鏈最後一哩路，更希望打造具辨識度的觀光平台。產品定位將主打動物與生態主題旅行，透過專家帶隊、中文深度解說等方式，與一般旅行社產品做出區隔；首波規劃包括7月推出的肯亞「非洲大遷徙」團，以及串聯台北、新竹、北橫、明池與宜蘭的國內生態路線，藉此強化集團在高端體驗型旅遊市場的布局。

賴振融表示，2026年將是拉開與競爭者差距的關鍵一年。集團將從被動接待客源轉型為主動掌握入口的觀光整合者，透過飯店、生態景點、主題樂園、餐飲服務及旅行社等事業體的深度串聯，建構從客源導入、旅遊體驗到會員回流的完整價值鏈，持續放大營運動能與品牌價值。

六福旅遊集團積極佈局多元化營收來源，宣布將於今年成立旅行社，正式補足產業鏈最後一哩路，成為主動掌握客源入口的資源垂直整合者。透過自營旅行社，六福將串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及預計最快於第4季開幕的棲蘭及明池山莊，將過往單點消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」戰線。

此布局能有效深化觀光優勢，創造每位遊客高價值的旅遊體驗；在資產開發方面，備受矚目、位處松江南京商圈的酒店式商辦大樓亦將於第三季啟動招商，將結合六福專業的酒店式服務優勢，打造具國際競爭力的頂尖商辦；同時，六福亦持續評估海內外多元投資及策略併購機會，展現集團持續擴張版圖的積極企圖心。

六福旅遊集團將全面啟動「六福會員生態圈」，透過數位科技串聯旗下飯店、主題遊樂園與高端遊程服務，推出會員一站式應用平台。會員可透過手機掌握住宿、餐飲、娛樂及活動資訊，享受從觀光行前規劃，到旅遊及餐飲體驗，再到會員服務的完整資訊匯流，提升會員的終身價值。

在高端會員市場布局方面，集團位於松江南京核心商圈的酒店式商辦大樓中，將獨立設計一層樓，打造成為結合商務、社交並兼具隱私性的私人會所。透過專屬會員權益設計，滿足高階客群對商務交流與生活品味的需求。六福旅遊集團將整合旗下各事業體，打造專屬六福會員新經濟，持續開創全方位的觀光服務新格局。