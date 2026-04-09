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迎向 AI 轉型助攻智慧升級 新北「產業AI化輔導計畫」交流會22日登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

面對全球產業升級與數位轉型浪潮，新北市政府積極協助企業導入人工智慧（AI）技術，將於4月22日舉辦「115年度新北產業AI化輔導計畫說明暨交流媒合會」，現場集結45家優質AI服務供應商，展示多元應用解決方案，並透過預約制精準媒合，加速產業升級與競爭力提升，搶佔智慧升級先機。

經發局長盛筱蓉表示，在數位經濟快速發展下，AI已成為企業提升效率與創造價值的關鍵引擎，新北市持續透過多元輔導機制，協助企業降低導入門檻，加速智慧化發展，讓在地產業在國際競爭中站穩腳步、持續成長。新北市首創推動「新北產業AI化輔導計畫」，嚴選具實績的AI服務團隊，提供涵蓋市場洞察、營運管理及AI助理等10大應用領域，透過實體媒合與輔導機制，協助製造、零售、物流等產業降低轉型門檻，加速邁向智慧化。

經發局說明，本次媒合會以「精準對接、實質補助、專家解析」三大亮點。除安排一對一深度洽談，助企業快速鎖定AI解方外，亦提供專案輔導與經費補助，減輕企業導入初期的成本負擔。同時特別邀請台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝親授AI導入實戰策略，解析計畫申請與資源運用關鍵，強化企業轉型動能。

經發局補充，本次活動全程免費，將於4月22日上午10時於新北市政府603大禮堂（新北市板橋區中山路一段161號）舉行。為確保交流媒合品質，欲參與一對一媒合之企業，請於4月17日（五）前完成線上報名，歡迎有意導入AI之企業踴躍參加，把握產業升級契機。更多輔導計畫詳情，請洽新北產業AI化輔導計畫服務信箱，或電洽（02）2898-7447 分機86542、86573；亦可至新北市經發局官方網站及「來趣新北金發局」粉絲專頁，掌握最新產業輔導資訊。

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