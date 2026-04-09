等生米煮成熟飯？中石化擬賣京華城地 游淑慧曝關鍵

中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。

國民黨議員游淑慧提出兩點關鍵，要求北市府應該主動釋疑，第一，京華城現行已公告核定的細部計畫效力為何？第二，當初市府與鼎越的容獎協議書是否依然存在且有效？

「是要等『生米煮成熟飯』，再來面對更難處理的法律訴訟？」游淑慧說，民間業者為了避險或財務調度急於處分土地，屆時京華城案法律地位不確定的「爭議容積」，將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。她認為，業者不斷出招，市政府無法再當「被動者」，應釋疑重大交易資訊！

針對中石化、鼎越宣布擬賣京華城土地，游淑慧說，該案涉及重大開發資訊與公共利益，台北市都發局應針對部份涉及重大交易資訊疑點主動對外釋疑：第一：現行已公告核定的細部計畫的效力究竟為何？

游說，根據台北市政府2021年12月公告核定的「台北市松山區西松段三小段156地號細部計畫案」，內容明確規範了該土地的容積率與各項容積獎勵項目，總計達840%。這一份引發社會高度爭議的細部計畫，目前是否仍屬有效？ 如果新地主接手，是否依然能以此細部計畫為法規依據進行開發規畫？市府若不說清楚，恐讓潛在買家誤判，甚至衍生後續與市府的國賠糾紛。

第二，市府應該釋疑，北市府與鼎越的容獎協議書「繼受權利」爭議，當年鼎越開發與北市府曾簽署一份關於容積獎勵交換條件的協議書，這分協議書目前是否依然存在且有效？游淑慧說，尤其協議書關鍵細節是第八條規定，「若土地轉讓予第三人，第三人得與市政府簽訂相同之權利義務條件。」這是否代表未來的新地主，只要願意承接相關條件，就能依此條款要求市府繼續給予這些爭議性的容獎？

游淑慧說，北市府不能只是「等」了，應主動出擊，如果市府一直採取「等一審、等司法定讞」的拖延戰術，因京華城法律地位不確定的「爭議容積」將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。

游淑慧問北市府：當開發商主動處分資產時，被動的台北市政府該如何自處？是要等生米煮成熟飯後，再來面對更難處理的法律訴訟，還是現在就針對該計畫案的法律狀態給予社會大眾、以及市場明確的交代？