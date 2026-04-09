觀光署：台灣智慧交通輸出熊本 打造智慧觀光新模式

觀光產業邁向智慧化，交通部觀光署主任秘書黃易成9日表示，隨著台灣半導體產業帶動台日合作深化，台灣智慧行車體驗整合商Autopass宣布布局日本熊本縣，展現台灣在智慧交通領域的整合實力。觀光署近年亦積極推動智慧觀光，包括於主要機場導入智慧化、AI化單一服務窗口，並推出行動旅服與「AI小幫手」，提升旅客便利性，同時歡迎更多日本旅客來台，透過智慧服務深入體驗台灣。

熊本近年因產業進駐帶動人口成長，城市交通壅塞問題浮現，尤其短距離移動與觀光「最後一哩路」長期存在效率與便利性不足。此次Autopass攜手台日產業夥伴，結合日本在地基礎建設與台灣數位整合經驗，打造以「出行」為核心的服務平台，串聯移動、支付與生活應用，回應城市發展與觀光需求。

黃易成致詞指出，文化是觀光的靈魂，觀光是文化的舞台，而移動則是串聯體驗的關鍵。隨著台日產業合作深化，熊本逐步發展為智慧觀光城市。此次合作展現台灣智慧交通實力，透過在台累積逾3,000個據點的營運經驗，將智慧出行服務輸出海外，並結合電動機車租賃與數位支付，打造一站式、多語系移動服務，讓「最後一哩路」由阻礙轉為旅遊起點，亦被視為智慧旅遊與觀光外交的重要里程碑。

他並指出，觀光署持續推動智慧觀光，透過AI服務提供即時旅遊資訊、天氣、行程建議及緊急聯絡等功能，強化來台旅客體驗。未來也期待吸引更多日本旅客來台，不論觀光或修學旅行，均能透過智慧服務深入探索台灣。

本次計畫整合「車、電、網、金流」，由Autopass負責平台整合與架構設計，涵蓋系統開發、金流串接與生活服務整合。在日本當地，將攜手能源集團、商社及交通租賃業者，共同建構包含電動機車租賃與換電服務的基礎設施。其中，豐田通商預計成為二輪電動車導入日本市場的重要合作夥伴，透過跨產業合作推動方案落地。

余致緯表示，熊本為Autopass首個海外市場，也是將台灣成熟服務模式推向國際的重要起點。未來將在當地推動電能移動網絡，結合綠色運具與「出行金融」，讓居民與旅客可透過單一ID租借電車、電動機車等多元交通工具。

他指出，未來將以熊本為起點，逐步拓展至九州地區，包括福岡縣、佐賀縣、大分縣等地，期望將台灣智慧交通經驗複製至日本市場。