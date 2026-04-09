快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署：台灣智慧交通輸出熊本 打造智慧觀光新模式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Autopass 啟動海外布局，日本熊本成為首個城市服務落地據點。記者余弦妙／攝影
Autopass 啟動海外布局，日本熊本成為首個城市服務落地據點。記者余弦妙／攝影

觀光產業邁向智慧化，交通部觀光署主任秘書黃易成9日表示，隨著台灣半導體產業帶動台日合作深化，台灣智慧行車體驗整合商Autopass宣布布局日本熊本縣，展現台灣在智慧交通領域的整合實力。觀光署近年亦積極推動智慧觀光，包括於主要機場導入智慧化、AI化單一服務窗口，並推出行動旅服與「AI小幫手」，提升旅客便利性，同時歡迎更多日本旅客來台，透過智慧服務深入體驗台灣。

熊本近年因產業進駐帶動人口成長，城市交通壅塞問題浮現，尤其短距離移動與觀光「最後一哩路」長期存在效率與便利性不足。此次Autopass攜手台日產業夥伴，結合日本在地基礎建設與台灣數位整合經驗，打造以「出行」為核心的服務平台，串聯移動、支付與生活應用，回應城市發展與觀光需求。

黃易成致詞指出，文化是觀光的靈魂，觀光是文化的舞台，而移動則是串聯體驗的關鍵。隨著台日產業合作深化，熊本逐步發展為智慧觀光城市。此次合作展現台灣智慧交通實力，透過在台累積逾3,000個據點的營運經驗，將智慧出行服務輸出海外，並結合電動機車租賃與數位支付，打造一站式、多語系移動服務，讓「最後一哩路」由阻礙轉為旅遊起點，亦被視為智慧旅遊與觀光外交的重要里程碑。

他並指出，觀光署持續推動智慧觀光，透過AI服務提供即時旅遊資訊、天氣、行程建議及緊急聯絡等功能，強化來台旅客體驗。未來也期待吸引更多日本旅客來台，不論觀光或修學旅行，均能透過智慧服務深入探索台灣。

本次計畫整合「車、電、網、金流」，由Autopass負責平台整合與架構設計，涵蓋系統開發、金流串接與生活服務整合。在日本當地，將攜手能源集團、商社及交通租賃業者，共同建構包含電動機車租賃與換電服務的基礎設施。其中，豐田通商預計成為二輪電動車導入日本市場的重要合作夥伴，透過跨產業合作推動方案落地。

余致緯表示，熊本為Autopass首個海外市場，也是將台灣成熟服務模式推向國際的重要起點。未來將在當地推動電能移動網絡，結合綠色運具與「出行金融」，讓居民與旅客可透過單一ID租借電車、電動機車等多元交通工具。

他指出，未來將以熊本為起點，逐步拓展至九州地區，包括福岡縣、佐賀縣、大分縣等地，期望將台灣智慧交通經驗複製至日本市場。

平台 日本 觀光 熊本 觀光署

延伸閱讀

Autopass 啟動海外布局 日本熊本成為首個城市服務落地據點

研華加速日本企業智慧場域規模化落地 展出Edge AI應用方案

相關新聞

觀光署：台灣智慧交通輸出熊本 打造智慧觀光新模式

觀光產業邁向智慧化，交通部觀光署主任秘書黃易成9日表示，隨著台灣半導體產業帶動台日合作深化，台灣智慧行車體驗整合商Autopass宣布布局日本熊本縣，展現台灣在智慧交通領域的整合實力。觀光署近年亦積極推動智慧觀光，包括於主要機場導入智慧化、AI化單一服務窗口，並推出行動旅服與「AI小幫手」，提升旅客便利性，同時歡迎更多日本旅客來台，透過智慧服務深入體驗台灣。

台泥通過基隆路舊廠資產活化案 268億打造全新企業總部大樓

台泥（1101）董事會8日正式通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，將投入268 億元啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），整個工程預計耗時五年，規劃於2031年完工，將打造「Tower Urban Oasis」為世界級永續綠色、健康全智慧以及近零碳建築標竿。

中石化喊賣京華廣場土地 業內概估價值500億元

京華廣場不蓋了，中石化要直接賣地。中石化昨（8）日宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

等生米煮成熟飯？中石化擬賣京華城地 游淑慧曝關鍵

中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。

移居力戰勝少子化！台中這幾區「設校效應」帶動購屋潮

移居力戰勝少子化！台中市人口持續攀升。近七年來，市府鎖定人口淨流入熱區，陸續增設新學校，強化新興重劃區教育量能，也反映實質居住人口規模快速擴大，「設校效應」所帶動的購屋潮，亦成為現階段房市的新亮點。

智慧行車體驗整合商 Autopass 進軍日本 首站落地熊本

本土新創、台灣智慧行車體驗整合商Autopass 9日宣布進軍日本市場，以熊本作為首個海外落地城市。結合「車・電・網・金流」的生態鏈，預計今年第3季起在熊本正式上線，並規劃在營運成熟後，拓展至九州其他城市、奈良、岐阜、沖繩，以及北海道，並進一步延伸至亞太地區。透過整合交通、能源、支付與點數流通，建立一套可依不同城市需求靈活調整的服務架構，回應觀光、產業發展或城市治理等多元需求，逐步形成可持續擴展的城市服務生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。