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移居力戰勝少子化！台中這幾區「設校效應」帶動購屋潮

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
旭日國小預定地位於三榮路上，緊鄰烏日親子館。記者宋健生／攝影
旭日國小預定地位於三榮路上，緊鄰烏日親子館。記者宋健生／攝影

移居力戰勝少子化！台中市人口持續攀升。近七年來，市府鎖定人口淨流入熱區，陸續增設新學校，強化新興重劃區教育量能，也反映實質居住人口規模快速擴大，「設校效應」所帶動的購屋潮，亦成為現階段房市的新亮點。

其中，北屯區松強國小、南興國中小相繼設立後帶動居住需求；緊接著烏日區啟動旭日國小新建計畫，可望為區域發展及房市再添利多。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，根據教育局設校需求報告所述，設立學校是一項長遠大計，除考量該地區目前人口成長情形外，包括當地公共設施發展、交通建設、學齡人口數等皆是評估重點。

換言之，設學校的條件，也同時滿足多數居住優勢，新設學校區域內相對有穩固的自住基本盤。

根據台中市民政局官網資料，近一年烏日三和里人口增加749人，年增率約6.9%，為烏日全區人口增加最多的里。

考量到烏日高鐵特區內正大興土木，在建工程包括「D-ONE第一大天地」商場，以及數個大型住宅建案與商辦大樓，並且烏日高鐵特區的優越交通區位，台中磁吸彰化、南投、雙北人口移入，預估人口增加趨勢依舊強勁。

目前，烏日高鐵特區內學童就學主要仰賴旭光國小，近年來已面臨招生滿額壓力。對此，市府於去年正式公告，將於烏日區三和里文小4預定地推動「旭日國小」新建計畫。

新校址座落於三榮路與三榮三路口，緊鄰台中烏日親子館與公兒九公園，區位條件優越，預計118年完工，進一步紓解在地就學需求。

在地業者指出，觀察新設學校區域，除了人口挹注的動能強勁之外，區內房價表現亦同步呈現強勢買盤。如北屯松強國小所在的14期重劃區，在學校興建期間的預售房價從每坪約56萬元左右，攀升到約每坪68萬元，房價與人口成正比推升走勢。

市調指出，烏日旭日國小預定地周邊有「微笑世界」、「登陽川匯」社區，近一年成交單價約每坪45萬元上下，頂標龍寶「園臻邸」達每坪55萬元。

值得關注的是，即將公開的預售新案「櫻花心綻」，基地位於旭日國小步行5分鐘距離內，緊鄰三和公園，以適居2至3房格局回應市場主力的自住購屋族，是近期台中高鐵特區備受矚目的居住新選擇。

台中市烏日區人口大增，烏日旭光國小已出現招生額滿情形。記者宋健生／攝影
台中市烏日區人口大增，烏日旭光國小已出現招生額滿情形。記者宋健生／攝影

台中市新社小學區域人口與房價行情一覽。資料來源：台中市民政局暨市調
台中市新社小學區域人口與房價行情一覽。資料來源：台中市民政局暨市調

台中 台中市 教育局

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