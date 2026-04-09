移居力戰勝少子化！台中這幾區「設校效應」帶動購屋潮
移居力戰勝少子化！台中市人口持續攀升。近七年來，市府鎖定人口淨流入熱區，陸續增設新學校，強化新興重劃區教育量能，也反映實質居住人口規模快速擴大，「設校效應」所帶動的購屋潮，亦成為現階段房市的新亮點。
其中，北屯區松強國小、南興國中小相繼設立後帶動居住需求；緊接著烏日區啟動旭日國小新建計畫，可望為區域發展及房市再添利多。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，根據教育局設校需求報告所述，設立學校是一項長遠大計，除考量該地區目前人口成長情形外，包括當地公共設施發展、交通建設、學齡人口數等皆是評估重點。
換言之，設學校的條件，也同時滿足多數居住優勢，新設學校區域內相對有穩固的自住基本盤。
根據台中市民政局官網資料，近一年烏日三和里人口增加749人，年增率約6.9%，為烏日全區人口增加最多的里。
考量到烏日高鐵特區內正大興土木，在建工程包括「D-ONE第一大天地」商場，以及數個大型住宅建案與商辦大樓，並且烏日高鐵特區的優越交通區位，台中磁吸彰化、南投、雙北人口移入，預估人口增加趨勢依舊強勁。
目前，烏日高鐵特區內學童就學主要仰賴旭光國小，近年來已面臨招生滿額壓力。對此，市府於去年正式公告，將於烏日區三和里文小4預定地推動「旭日國小」新建計畫。
新校址座落於三榮路與三榮三路口，緊鄰台中烏日親子館與公兒九公園，區位條件優越，預計118年完工，進一步紓解在地就學需求。
在地業者指出，觀察新設學校區域，除了人口挹注的動能強勁之外，區內房價表現亦同步呈現強勢買盤。如北屯松強國小所在的14期重劃區，在學校興建期間的預售房價從每坪約56萬元左右，攀升到約每坪68萬元，房價與人口成正比推升走勢。
市調指出，烏日旭日國小預定地周邊有「微笑世界」、「登陽川匯」社區，近一年成交單價約每坪45萬元上下，頂標龍寶「園臻邸」達每坪55萬元。
值得關注的是，即將公開的預售新案「櫻花心綻」，基地位於旭日國小步行5分鐘距離內，緊鄰三和公園，以適居2至3房格局回應市場主力的自住購屋族，是近期台中高鐵特區備受矚目的居住新選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。