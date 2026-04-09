智慧行車體驗整合商 Autopass 進軍日本 首站落地熊本

本土新創、台灣智慧行車體驗整合商Autopass 9日宣布進軍日本市場，以熊本作為首個海外落地城市。結合「車・電・網・金流」的生態鏈，預計今年第3季起在熊本正式上線，並規劃在營運成熟後，拓展至九州其他城市、奈良、岐阜、沖繩，以及北海道，並進一步延伸至亞太地區。透過整合交通、能源、支付與點數流通，建立一套可依不同城市需求靈活調整的服務架構，回應觀光、產業發展或城市治理等多元需求，逐步形成可持續擴展的城市服務生態。

Autopass與九電工前代表取締役會長橋田紘一攜手，在熊本縣政府的支持下，推動整合移動、支付與生活的城市服務新模式。回應當地因半導體產業進駐及觀光成長所帶動的城市移動需求，Autopass也將在台灣已驗證的服務整合能力，拓展至海外市場。

熊本近年面臨城市交通壅塞、交通基礎建設來不及滿足快速升溫的城市移動需求，尤其是在短距離移動與觀光「最後一哩路」上，長期存在效率與便利性的缺口。Autopass 帶領台日產業夥伴，共同推動熊本智慧移動新發展，結合日本在地基礎建設與台灣數位整合經驗，打造以「出行」為核心，串聯移動、支付與生活的服務平台，回應城市發展與觀光需求所帶來的新挑戰。

本次計畫透過整合「車・電・網・金流」，串聯交通、綠色能源與支付等跨領域資源，由Autopass擔任平台整合與架構設計角色，負責系統開發、金流串接及生活服務整合。在日本當地，將攜手具代表性的能源集團與大型商社，以及在地交通與租賃服務業者，共同建構包含電動機車租賃及換電服務在內的基礎建設。其中，豐田通商 （TOYOTA TSUSHO） 將作為二輪電動車導入日本市場的合作夥伴，透過跨產業分工推動整體方案於熊本落地。

此案預計自今年第3季起於熊本正式上線，未來在地居民與國際旅客皆可透過單一平台完成電動機車租賃、即時支付與點數應用，逐步串接更多生活與觀光服務。透過將出行、消費與城市體驗整合於同一服務體系中，不僅提升城市移動效率與便利性，也進一步帶動在地經濟與觀光發展。

Autopass 創辦人暨執行長余致緯表示，熊本是 Autopass 第一個海外市場，是將台灣已驗證的服務整合模式帶向國際的重要起點，提供每一個人移動、支付與生活服務的整合。透過與在地夥伴的合作，希望在熊本建立一個可以被複製到其他城市的服務模式。

Autopass去年開啟多項創新服務，首創在出行支付導入「點數」直接折抵出行費用，串接包括國泰世華小樹點、全家便利商店的Fa點 及中華電信點數的串接，車主能夠在出行支付時自行選擇折抵任何點數。並與易安網 、中信產險合作提供車險投保服務；與裕隆集團旗下的慶通汽車合作提供車輛保養維修服務。今年初開始提供會員更完整且持續性的「會籍訂閱制」產品 Autopass Prime與 Autopass One，持續提供車主更好的智慧出行服務。