台泥通過基隆路舊廠資產活化案 268億打造全新企業總部大樓

台泥（1101）董事會8日正式通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，將投入268 億元啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），整個工程預計耗時五年，規劃於2031年完工，將打造「Tower Urban Oasis」為世界級永續綠色、健康全智慧以及近零碳建築標竿。

台泥表示，該基地過去為長期供應台北都市建設基礎材料的預拌廠，見證了都會區的快速發展；如今台泥啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，本案目前已送請台北市政府都市設計委員會審議，預計可創造顯著的開發價值與區域經濟效益。

「Tower Urban Oasis」由三棟頂級企業總部大樓組成，其中一棟為台泥自用，另外兩棟預計出租或出售。此開發案象徵台泥從傳統水泥供應商，轉型為「永續文明的開創者」。台泥強調，公司三大發展主軸：低碳建材、資源循環與綠色能源，未來「Tower Urban Oasis」將成為這些願景的實體載體。

在技術規格上，「Tower Urban Oasis」從內到外大量使用台泥研發之超高性能混凝土（UHPC），並將導入台泥研發之低碳建材；結構安全方面，規劃取得國家級「耐震建築標章」，並導入先進之「隔震建築系統」。為因應淨零排放趨勢，建築規劃具備極高能源規格：太陽能光電設置量達法規要求之 16 倍、充電樁設置量為法規 5 倍，並同步規劃大規模儲能設備。

值得關注的是，本案建築設計融入大面積的「垂直農場」，不僅能調節城市微氣候，更預期能透過綠色植被的屏障效應，使室內體感溫度較室外顯著涼爽，有效降低空調能耗。這種結合自然生態與智慧科技的設計，讓「Tower Urban Oasis」成為一座智慧化、零碳化且具備高度舒適性的現代城市建築。

在認證佈局上，台泥「Tower Urban Oasis」以「國際雙白金、台灣雙鑽石」四大規格為標竿，分別鎖定國際認受度最高的 LEED（綠建築）與 WELL（健康建築）白金級標章，以及台灣建築界最高等級之 EEWH（綠建築）與智慧建築雙鑽石級認證。這種「全滿貫」配置，代表建築在減碳與智慧管理均對標國際最高等級，也直接強化了資產的保值力。

對台泥而言，這座企業總部大樓是集團接軌國際標準的實體名片，透過高性能的低碳規格，不僅能對接跨國企業對頂級企業總部大樓的剛性需求，也為信義計畫區增添一座具備國際競爭力的指標永續建築。