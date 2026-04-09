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去年一半購屋民眾買「這種房子」！專家曝3大原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中信房屋彙整聯徵中心資料指出，新增房貸出現明顯結構性變化，屋齡3年以下新成屋，申貸占比自2021年的32.4%，攀升至2025年的50.3%，等於去年有一半民眾貸款買新屋，五年大增17.9個百分點，創下歷史新高。

其餘屋齡產品的申貸占比則呈現出不同程度的萎縮。其中，「3至9年屋齡」占比下滑至8.2%，5年減少5.6個百分點。「9至21年屋齡」減少2.8個百分點。「21至30年屋齡」下滑至7.2%，減少11.2個百分點。

至於「屋齡30年以上中古屋」，交易占比則維持相對穩定，五年間小幅增加1.6個百分點至22.9%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年新成屋貸款占比快速攀升，主要有三個原因。

首先，過去幾年全台新建案大量推案，隨著近期陸續進入交屋高峰，撥貸量自然水漲船高，並直接推升了「3年以下」新成屋的貸款佔比。

其次，在央行房市信用管制及銀行房貸額度趨緊的環境下，房貸資金門檻持續提高，而新建案多具備整批分戶貸款的優勢，較容易爭取到相對有利的貸款條件，也提升了購屋族對新建案的接受度。

第三，購屋族對居住品質與建築安全的要求愈加重視，也進一步帶動了新建案交易量能的成長。

雖然在交屋潮的強力挹注下，新成屋申貸占比展現出「一枝獨秀」的態勢，導致其餘屋齡段面臨不同程度的排擠，但屋齡「30年以上」的老屋卻仍展現出相對強勁的韌性，近五年申貸占比始終維持在2成以上。

莊思敏表示，在高房價環境下，部分有預算考量的購屋族只能退而求其次，鎖定價格親民、坪數實在的中古住宅以滿足剛性需求，另有一部分客群則瞄準蛋黃區精華地段，看準其未來參與都更或危老重建後帶來的增值潛力。

莊思敏指出，營建成本居高不下，使新建案價格調整空間相對有限；反觀中古屋，由於屋主取得時間較早，議價空間更具彈性，對買方而言更有機會以合理價格入手。

此外，中古屋大多位處生活機能成熟的精華區，具備交通、學區與商圈優勢，在居住舒適度與日常便利性上，更能貼近自住客群的實際需求。

隨著央行放寬第二戶購屋貸款成數，預期將吸引更多自住買盤出籠，中古屋憑藉價格優勢和地段優勢，更是有望在這波市場盤整期中脫穎而出，率先迎來回溫。

近五年不同屋齡新增房貸件數佔比變化
近五年不同屋齡新增房貸件數佔比變化

房貸 中信

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