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嘉市「信義區」抵費地標售熱爆 地坪最高8字頭！房市天花板墊高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府日前辦理東區指標新蛋黃區，被稱為「信義區」舊眷村建國二村、復興新村市地重劃抵費地標售，3標7筆商業區土地，吸引市場競標，全數脫標助超出底價近1倍，總標金逼近14億元，平均溢價率約61%。圖／嘉市府提供
嘉義市政府日前辦理東區指標新蛋黃區，被稱為「信義區」舊眷村建國二村、復興新村市地重劃抵費地標售，3標7筆商業區土地，吸引市場競標，全數脫標助超出底價近1倍，總標金逼近14億元，平均溢價率約61%。圖／嘉市府提供

嘉義市政府日前辦理東區指標新蛋黃區，被稱為「信義區」舊眷村建國二村、復興新村市地重劃抵費地標售，3標7筆商業區土地，吸引市場競標，全數脫標助超出底價近1倍，總標金逼近14億元，平均溢價率約61%，該區行情每坪約50萬元，標售單價一舉推升至每坪60萬至80萬元區間，刷新紀錄，讓房價「天花板」往上移。

此次得標者涵蓋在地與大型開發業者，包括地方聞人陳盈助旗下福添福公司，以及取得公辦都更大建商國城建設等。業界分析，標售結果顯示市場高度看好東區核心商業區發展潛力，象徵嘉市房地產邁入新一波上升周期。當地房市成交價站上5字頭，未來在土地成本墊高下，業界預估新推案單價恐將全面叩關6字頭。

對此，嘉市不動產仲介公會前理事長廖時晃指出，標售價格符合市場預期。在土地供給有限下，價格「易漲難跌」相較六都，嘉市房價仍屬合理範圍，具備支撐力道。不過，開發前景仍存變數。建國二村、復興新村重劃區內，超過8成土地屬軍方國有地，依政策採「只租不售」、設定地上權方式開發，引發市場2極看法。

支持者認為，地上權土地可降低開發初期成本，且使用年限長達60至70年，對建商仍具吸引力，有助帶動整體區域繁榮。但部分業者持保留態度，直言台灣購屋觀念仍偏好「有土斯有財」，對僅取得使用權產品接受度有限，未來能否順利帶動買氣，仍需觀察市場反應。整體而言，這場標售不僅推升嘉義地價新高，更為東區發展注入強心針。在資金、政策與市場預期交織下，「新蛋黃區」能否複製六都成長模式，成為嘉義房市下一個關鍵觀察指標。

房市 房價 重劃區 嘉義

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