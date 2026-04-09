酷澎攜手泰山深化合作 結合白沙屯媽祖進香推出限定純水與滿額贈活動

Coupang酷澎深耕台灣市場，以貼近在地生活的方式提供線上零售服務，隨著飲品類別已成為帶動日常民生消費的重要動能，酷澎亦持續強化選品，建立長期品牌合作。攜手本土知名食品大廠泰山企業（1218）推出媽祖進香相關商品及活動，酷澎獨家滿額贈限量飲料提袋與登錄抽LINE POINTS等，讓消費者感受文化與萌趣兼具的體驗。

酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」服務以來，持續增加商品品類，並與國內外品牌建立合作關係，將「以顧客為核心」的理念落實於多元創新的合作模式中。從泰山企業邁入75周年，到結合年度文化盛事白沙屯媽祖進香活動，台灣顧客透過「火箭速配」享受最快隔日到貨的同時，也透過酷澎與品牌合作獲得眾多優惠。

即日起至4月30日，消費者只要於酷澎購買指定泰山油品及點心，包含100%純橄欖油或噴霧式玄米油、八寶粥花生湯等商品，單筆滿1,299元即可獲得獨家限量「泰吉」飲料提袋。此外，還可憑發票至泰山企業官網登錄參加抽獎活動，有機會帶走LINE POINTS 8,888點、觀光列車「山嵐號」。

泰山為台灣首家取得安全品質食品認證的企業，今年因應白沙屯媽祖進香活動，推出「泰山純水白沙屯聯名款」，以象徵「粉紅超跑」的粉紅色瓶標，結合金色媽祖元素，傳達媽祖隨行守護的祝福意涵，搭配「瓶蓋不脫落」的貼心設計，不僅方便單手開啟飲用，讓香燈腳們在行走途中安心飲用、便利補給。

酷澎持續建立自有物流系統，強化配送穩定度與彈性，藉此逐步擴大「火箭速配」服務的全台覆蓋率。目前最快隔日到貨服務的覆蓋率達到台灣約70%地區，藉此進一步增進顧客體驗。近期推出業界唯一「彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨」安排共三項配送服務，顧客可依照自身的需求安排近乎客製化配送服務。