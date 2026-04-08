UNIQLO 宣布將於台中展2間新店 分別位於這兩處商場

UNIQLO持續深耕大台中市場，8日宣布將於台中展二間新店。其中，UNIQLO漢神洲際購物廣場店預計4月10日正式開幕，進駐北屯新興地標；5月中旬也將開設Mitsui台中港商場店。

UNIQLO表示，大台中地區近年來產業蓬勃發展、大眾交通運輸逐漸完善，吸引新興產業進駐之外，人口也逐漸成長，隨著人口增加趨勢與城市動能持續升溫，也帶動服飾購物需求。

UNIQLO將以國際性高品質LifeWear極致日常服，持續為台中消費者們提供兼具設計與機能的高品質服裝提供舒適美好的生活。

UNIQLO漢神洲際購物廣場店為超過200坪的百貨型店舖，匯集男裝、女裝、童裝與嬰幼兒裝，提供全球高品質LifeWear機能服，滿足全家人一站式購衣需求。

看準北台中區域結合洲際棒球場賽事觀賽人潮、日常休閒活動與講究生活質感的消費族群等多元生活場景，UNIQLO將推出一系列新店開幕促銷活動。

首先是新店獨家優惠，首選大師設計明星同款UNIQLO：C「繭型褲」新店限定優惠990元、人氣商品女裝「短版T恤」新店限定優惠290元，還有精選超多潮流褲款與百搭恤新店限定價，要給消費者夏日時尚新輪廓。

其次是新店獨家首賣：超人氣「貓福珊迪」UT系列，超可愛搶先全台新店登場。另外再祭出MAGIC FOR ALL UT系列集結迪士尼、皮克斯、星際大戰、漫威作品中登場的各種經典角色，獨家優惠價男裝390元、童裝290元。

新店開幕還有三大特別企劃活動：開幕首七日單筆消費滿2,000元，贈「不鏽鋼手提冰壩杯」乙個（需掃APP會員條碼），700ml大容量，保溫又保冷，應援夏日日常。

12歲以下孩童來店就送來店禮「童趣氣球」乙個、還有下午3點限定轉轉樂抽好禮等多重活動，開幕檔期新店獨家豐富優惠、開幕好禮從早到晚驚喜不間斷。