中石化逢多起重大挑戰 解套…面臨不少問題

中石化（1314）除石化本業，亦因中工經營權之爭與京華廣場案受阻，成為市場關注焦點，業內認為，中石化近期遭逢多起重大挑戰，有許多問題待解。

首先，中工（2515）去年捲入與寶佳集團之間的經營權攻防戰，市場一度傳出寶佳看似布局中工，實為鎖定中石化龐大土地資產，中石化懷璧其罪，引發市場派環伺。

再者，中石化轉投資鼎越公司所主導的京華廣場開發案，因涉入政治獻金案導致建設與銷售時程延宕，且面臨聯貸銀行團還款壓力，使中石化與鼎越最終決議處分該筆土地資產。

進一步看，此次中石化賣地案，就遭逢一個關卡。鼎越旗下的「京華廣場」商辦案因捲入政治獻金案，土地遭法院扣押，影響後續開發案建設與銷售時程。據了解，台北市政府指出，目前京華城土地地檢署仍「禁止處分」，需待地檢署解除處分才能出售。

根據盤點，中石化不計子公司持有的部分，在國內的土地資產共約83.28萬坪，分布台北、新北、苗栗、嘉義、台南及高雄等六縣市。其中高雄亞灣區約3.6萬坪、估值超過300億元，目前也持續積極處分中。