快訊

允許伊朗在荷莫茲海峽收費？ 白宮：還沒有同意

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化逢多起重大挑戰 解套…面臨不少問題

經濟日報／ 記者 任君翔吳秉鍇

中石化（1314）除石化本業，亦因中工經營權之爭與京華廣場案受阻，成為市場關注焦點，業內認為，中石化近期遭逢多起重大挑戰，有許多問題待解。

首先，中工（2515）去年捲入與寶佳集團之間的經營權攻防戰，市場一度傳出寶佳看似布局中工，實為鎖定中石化龐大土地資產，中石化懷璧其罪，引發市場派環伺。

再者，中石化轉投資鼎越公司所主導的京華廣場開發案，因涉入政治獻金案導致建設與銷售時程延宕，且面臨聯貸銀行團還款壓力，使中石化與鼎越最終決議處分該筆土地資產。

進一步看，此次中石化賣地案，就遭逢一個關卡。鼎越旗下的「京華廣場」商辦案因捲入政治獻金案，土地遭法院扣押，影響後續開發案建設與銷售時程。據了解，台北市政府指出，目前京華城土地地檢署仍「禁止處分」，需待地檢署解除處分才能出售。

根據盤點，中石化不計子公司持有的部分，在國內的土地資產共約83.28萬坪，分布台北、新北、苗栗、嘉義、台南及高雄等六縣市。其中高雄亞灣區約3.6萬坪、估值超過300億元，目前也持續積極處分中。

高雄 中石化 鼎越

延伸閱讀

中石化宣布要賣了！北市：京華城土地仍「禁止處分」 地檢署解除才能出售

中石化開重訊 擬處分京華廣場土地

中石化重訊宣布！通過京華廣場土地資產處分策略案 容積轉移率728%

中石化下午5點30分舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

相關新聞

中石化喊賣京華廣場土地 業內概估價值500億元

京華廣場不蓋了，中石化要直接賣地。中石化昨（8）日宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

航空業加收燃油附加費效應 暑假機票下訂速度加快

國際觀光客搶機票，3月銷量暴衝。易遊網執行長陳志豪表示，目前觀光市場買氣高昂，未受到高油價影響，加上3月本來就是機票購買的旺季，整體今年的3月機票銷比去年同期成長也超過70%，各方搶機票的熱度居高不下。

上銀3月合併營收年增17% 三年半高點

傳動與控制科技大廠上銀科技公布3月合併營收23.57億元，月增25.9%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，主要受惠於半導體、AI智慧自動化需求增溫；累計第1季合併營收63.79億元、年增9.2%，為歷年同期第三高。

油價高漲 成本飆升 華信喊停飛花蓮航線

油價高漲，燃油占國內線航空業者的成本從13%暴增到21%，面臨國內線票價凍漲，華信、立榮航空營運已開始出現虧損；華信航空董事長陳大鈞昨（8）日喊話，懇求主管機關讓航空業者可停飛低載客率航線，像花蓮航線。

中石化逢多起重大挑戰 解套…面臨不少問題

中石化除石化本業，亦因中工經營權之爭與京華廣場案受阻，成為市場關注焦點，業內認為，中石化近期遭逢多起重大挑戰，有許多問題待解。

智慧經營／創泓科技董事長黃健寧 加值服務 領先趨勢

創泓科技從創立初始，就達成營收每年成長20%的亮眼表現，並且在近幾年持續拓展新業務，形成多角化經營。創辦人兼董事長黃健寧表示，加值服務以及領先趨勢是創泓發展至今的兩大利器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。