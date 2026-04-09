中石化喊賣京華廣場土地 業內概估價值500億元

京華廣場不蓋了，中石化（1314）要直接賣地。中石化昨（8）日宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

中石化表示，由於京華廣場開發案建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。

商仲業者指出，此案光是土地就有約500億元左右的價值，但因京華廣場地下室工程已進行到一定程度，若土地對外銷售勢必再加上已投入的工程成本、近年利息支出，及這波原物料上漲成本，最終中石化對土地的「合理賣價」是多少，才是買方評估是否出手的關鍵。

不過，該土地因涉及前台北市長柯文哲政治獻金案，目前仍在司法扣押狀態，中石化昨日表示，程序上要排除目前的扣押，才可能進行銷售。

中石化總經理陳穎俊表示，中石化及鼎越公司經審慎評估整體經濟環境情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求後，分別於昨日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理解決方案。

陳穎俊表示，鼎越公司的京華廣場開發案，近兩年受到外部不確定因素及程序影響，在專案工程建設及銷售時程上進度延宕，專案效益已不符原先預期。在外部環境諸多不確定性下，基於風險控管、營運及財務韌性考量，此案是當前對公司與股東最負責任的策略選擇。

陳穎俊指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為560%，經透過容積移轉增加約30%，換算後總容積率達728%。

中石化指出，該案所有程序將於股東授權框架下依法嚴謹執行，相關進展亦將依規定即時揭露，以維護全體股東合法權益。

據悉，京華城涉及政治獻金案，台北地方法院上月一審宣判，除多人遭判有期徒刑，並宣告沒收鼎越公司121億餘元；加上鼎越公司向聯貸銀行團分期償還30億元還款日程逼近，資金壓力升溫。中石化考量財務成本以及母公司營運資金需求，認為該專案效益已不符預期，因而規劃處分相關土地資產。

此外，中石化旗下舊廠房土地資產受關注，近期也積極啟動資產活化，充實營運資金。據了解，中石化在台南、高雄、苗栗等地，總計持有80萬坪土地資產。去年也宣布處分高雄亞灣區94期重劃區建地、及橋頭廠工業廠房等兩項標售案，目前均尚未脫標。