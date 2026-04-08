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TaipeiPLAS 2026開放參觀登記 聚焦塑橡膠產業升級趨勢

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
TaipeiPLAS作為產業年度重要展會，是企業布局國際、拓展合作機會的關鍵平台。貿協提供
TaipeiPLAS作為產業年度重要展會，是企業布局國際、拓展合作機會的關鍵平台。貿協提供

外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，將於今年9月15日至19日在台北南港展覽館1館登場。目前已開放線上參觀登記，邀請國內外業者掌握產業升級與市場發展契機。

本屆展覽以「Form to Future塑造未來」為主軸，聚焦「智慧製造」、「創新材料」與「永續循環」三大方向，呈現塑橡膠產業在製程升級與應用拓展的最新發展。

2025年台灣塑橡膠加工機出口總額達8.25億美元，較2024年成長4.6%，顯示產業外銷動能回穩、市場需求逐步回升，帶動整體景氣呈現溫和復甦。

貿協指出，在全球製造業持續調整供應鏈布局趨勢下，業者加速推動產線升級與技術轉型，並導入自動化與數位化應用，以強化整體競爭力。從設備連線、數據監控到製程優化，不僅提升生產效率，也進一步穩定產品品質；材料應用則朝高性能與多元化發展，持續拓展於各產業的應用。

本屆展覽預計徵集330家廠商、使用約1,500個攤位，涵蓋材料創新、精密成型及製程優化等領域，包括回收料與生質材料應用、射出成型技術升級，以及各類自動化設備與周邊系統，完整呈現產業鏈上下游技術與應用成果。

國內指標廠商包括台中精機、富強鑫（6603）、華嶸、全力發、永光化學、大東樹脂等；國外廠商如阿博格、威猛巴頓菲爾、ENGEL、易格斯等亦將展示相關產品與技術。

展覽期間將同步舉辦一對一採購洽談會、產業應用論壇、主題導覽及TaipeiPLAS Award頒獎暨酒會等活動，促進參展商與國際買主交流合作，並提供掌握市場趨勢與拓展商機的重要場合。

貿協說，TaipeiPLAS作為產業年度重要展會，不僅是展示技術與產品的舞台，更是企業布局國際市場、拓展合作機會的關鍵平台。

貿協表示，TaipeiPLAS 2026參觀登記已在官網：www.taipeiplas.com.tw開放，歡迎國內外業者預先登記。

台北 外貿協會

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