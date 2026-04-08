信守承諾、財務穩健！彰化地標「泉宇大恆」4月8日動土

在建築原材料與人力成本波動、全台房市面臨開工挑戰的時代，唯有誠信品牌與穩健財務能給予購屋者最強大的安心感。泉宇建設彰化新案「泉宇大恆」8日在彰化市中心核心地段舉行隆重的動土典禮，展現品牌「按部就班、信守承諾」的經營哲學，確保工程如期如質進行。

動土典禮由泉宇建設董事長賴俊志親自主持，並邀請立穩營造董事長陳舜智、建築師陳文慶，以及泉宇建設兩位董事長特助賴建甫、賴建廷共同與會。

與泉宇建設攜手並進長達20年的立穩營造董事長陳舜智致詞時提到，這份跨越20年的情誼，源於雙方高度契合的價值觀。

陳舜智指出，在缺工缺料的環境下，泉宇建設最難能可貴的是對「結構安全」的堅持。很多營建成本是花在住戶看不見的地方，以本案地質條件為例，泉宇建設不惜主動追加數千萬元預算，在標準設計之外，額外執行「鄰房托基穩固」及「連續壁保護樁」等隱形工程，並進行大規模地質改良，只為了確保結構的絕對安全。

陳舜智更讚許泉宇建設董事長賴俊志是位「不貪心」的經營者，不玩財務槓桿、不隨意擴張，更不做虛華的行銷包裝。這種「我的東西就是不怕別人比較」的底氣，讓泉宇在市場上創造「零餘屋」的口碑奇蹟，超過半數客戶皆為老客戶引薦，展現極高的品牌忠誠度。

在建築規劃面上，陳文慶建築師以獨到的美學視角與空間機能，為「泉宇大恆」注入優雅靈魂，打造出具備城市美學高度的指標作品。

而室內公設規劃也是本案的一大亮點，負責公設設計的高伯銓總監強調，此次個案力求打破傳統公設的刻板印象，巧妙引入西方繪畫理論與東方留白手法，讓空間充滿藝術層次。

特別是在室內運用大量白色系作為基底，搭配精準的光影控制與比例節奏，營造出「安定、優雅、從容」的空間感，讓住戶在市中心繁華地段進到室內後，能瞬間切換心情，感受如家一般的安心；材質選擇上則捨棄複雜裝飾，改採自然、同色系材料，不僅呼應綠建築精神，更深層考慮到日後物業維護的便利性。

典禮現場，泉宇建設兩位董事長特助一同出席，象徵品牌的世代傳承。賴建廷特助在致詞時提到，「泉宇大恆」是繼「泉宇大隱」後，相隔五、六年再次重返彰化市中心推案。他信心十足地表示：「這絕對會是彰化第一指標的個案」。

本案基地規模1,325坪，在市中心極為罕見，團隊將在台中七期、五期累積多年的豪宅規劃團隊完整帶回彰化，從建材選擇、施工方式到整體的建築氛圍設計，都做了大幅度的升級與進化，力求在完工後，成為彰化最指標性的地標建築。

賴建廷更感性提到，未來會延續父親「將心比心」與「自己要住」的心情，以專業認真完成所有購屋人的託付。「泉宇大恆」的動土不僅象徵地標建築進入實踐階段，更在現今環境之下，憑藉穩健經營與對品質美學的固執，為彰化天際線劃下最堅實的一筆承諾。

立穩營造董事長陳舜智於動土典禮致詞，肯定泉宇建設對「結構安全」的堅持。圖／業者提供

「泉宇大恆」8日舉行動土典禮，現場貴賓雲集。圖／業者提供