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油價高漲 成本飆升 華信喊停飛花蓮航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

油價高漲，燃油占國內線航空業者的成本從13%暴增到21%，面臨國內線票價凍漲，華信、立榮航空營運已開始出現虧損；華信航空董事長陳大鈞昨（8）日喊話，懇求主管機關讓航空業者可停飛低載客率航線，像花蓮航線。

華信董事長陳大鈞直言，花蓮旅客少的可憐，就算漲價也沒有辦法解決業者的困境，最好能回歸正常商業模式，讓航空業者可自行選擇停飛。立榮航空也認為，應該要讓業者有彈性調整航班的機會。

陳大鈞指出，花蓮航線有台鐵在營運，路上交通也愈來愈方便，這樣的轉變就像高鐵開始營運後，航空業的北-高航線價值就消失，隨著時空環境的改變，花蓮航線只會造成國內線航空業者巨大的虧損，如果能把有效的運能往其他地方服務，讓離島班次增加，反而是服務更多消費者，也可以解決業者困境。

以現在油價推估、華信全年營收約60億元計算，華信今年最少要虧損6億元；其中，花蓮航線載客率低到讓業者非常無力，以現在的油價計算，花蓮航線全年度虧損金額就達到7,000萬元。

立榮航空表示，台北-花蓮航線自2017年營運迄今，除連續假日或陸路交通因天災受阻時偶有需求外，空運市場常態性需求疲弱，載客率非常低。2026年第1季載客約1,800人，載客率更滑落至24%，市場需求低迷。

航線 航班 花蓮

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