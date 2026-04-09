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航空業加收燃油附加費效應 暑假機票下訂速度加快

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國際觀光客搶機票，3月銷量暴衝。聯合報系資料照
國際觀光客搶機票，3月銷量暴衝。聯合報系資料照

國際觀光客搶機票，3月銷量暴衝。易遊網執行長陳志豪表示，目前觀光市場買氣高昂，未受到高油價影響，加上3月本來就是機票購買的旺季，整體今年的3月機票銷比去年同期成長也超過70%，各方搶機票的熱度居高不下。

國內最大的線上旅遊平台易遊網執行長陳志豪證實，國內航空業者開始加收燃油附加費消息發酵，暑假要出遊的旅客下訂的速度加快，3月銷售業績年增75%。雄獅（2731）、鳳凰、五福、旅天下等也指出，旅客擔心團費增加，清明節期間，訂單增加比往年還多。

雄獅、鳳凰、山富及元本旅遊普遍認為，2026年旅遊市場已進入「價值重塑期」，「把握當下」的旅遊需求不斷攀升，消費者更重視旅遊深度，旅客不再追求走馬看花，願意多花一些費用來體驗新事物開闊視野。陳志豪指出，國人喜歡旅遊的趨勢目前看起來，還是不受價格變貴影響，2026年旅遊消費趨勢有三大趨勢，價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇。

陳志豪分析， 今年受中東戰事情勢影響，全球航班供應與成本結構持續變動，尤其燃油價格上漲將推升票價，旅遊市場已出現高價預期心理刺激消費者提前購票的現象，過往3月本來就是一個機票銷售旺季，旅客會開始陸續安排暑假檔期旅遊，今年3月機票銷售速度相當快，對比去年3月成長超過75%， 所以搶票態勢明顯。

消費者急著搶票的心態也反映在易遊網3月機票銷售呈爆炸性成長，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄，對比去年同期成長75%，說明旅客對於「票價即將上漲」的高度敏感與焦慮心理，進而提前購票鎖定成本。

隨著4月起機票價格進入調整階段，燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，陳志豪預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，國人喜歡出國的趨勢不會改變，只是旅遊消費行為將出現轉變。

根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一；雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」、元本旅遊及鳳凰旅遊都針對此一趨勢進行差異化的調整。

山富 雄獅 暑假

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