量子覺知手札／驅動員工的力量

雖然多數人工作還是以金錢為基礎，但並不能視為全部。換句話說，在工作的上下互動中金錢並不是一切，還須其他因素支持，例如學習機會或成就感。

許多主管誤以為，金錢多寡會很大地影響員工的生產力。但一時的金錢獎勵僅對原本工作無趣、重覆且低薪的人有較明顯的效果。

就如同量子力學中的躍遷現象，一時的刺激不能長期地提升員工生產力的層級。如果它的持續性或力道不足，那麼回復到原先的層級，甚至因動能的消散而降至更低階的生產力都是有可能發生的情況。