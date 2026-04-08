創新平台／瀝青再生劑開啟材料新循環

在台灣，道路日復一日維持著社會運作的順暢。但每一次道路翻修，會產生烏黑的「瀝青刨除料」。近三年全台累積已達1,500萬噸，這些本可再利用的材料，卻因瀝青老化變硬、石頭大小不一，卡在「資源」與「廢棄物」之間，成為產業長期的隱憂。工研院歷經十年研發，發展出「瀝青再生劑」與「刨除料瀝青砂石分離技術」，讓這些被戲稱為黑金的材料，不只回收，更能真正重生，邁向100%全循環利用。

這項技術的誕生，源自一段跨界靈感。工研院綠能所副組長陳志豪分享，團隊原專注於生質能領域，嘗試將農業廢棄物轉化為燃料。研究過程中，他們意識到一個有趣的連結：石化產品本質上來自遠古生質物，歷經百萬年的高溫與擠壓轉化而成。那麼，若以生質物重新介入，是否能重新調整老化瀝青的性質？這樣的構想促成瀝青再生劑的開發，使老化瀝青恢復柔韌與黏結力。

然而，單純添加再生劑仍受限於配比設計條件，難以讓所有刨除料完全回到鋪面。於是進一步發想：與其修復，不如拆解重組？透過重油汙染土壤中篩選出具分解瀝青的微生物，成功開發出生物菌劑，讓瀝青得以被有效剝離且不造成環境負擔，開啟另一條材料再生新路徑。

實際應用上，這項技術結合生物菌劑與水洗剝離機制，將刨除料拆解為再生石與瀝青砂。經過處理後的再生砂石表面潔淨、粒形完整，品質可比擬天然砂石；而富含瀝青的細砂，只須添加微量再生劑，即可恢復良好黏結性能，達到國際規範的表現。

這場如同材料還原手術的技術，翻轉了過去刨除料應用限制，使資源重新回到道路工程核心應用。

對產業而言，這不僅是技術突破，更是產業結構性的改變。工研院攜手聯岳公司，建置全台首座「刨除料瀝青砂石分離示範廠」，年處理量為八萬噸，將為國內鋪面材料循環利用樹立新里程碑。未來若能擴大應用至全台，每年可減少485萬噸砂石開採，替代15萬噸石化瀝青，並創造27萬噸減碳效益。

從生質能研究的一抹靈感出發，到解決道路廢料的產業難題，這項技術不只是讓舊路變新路，是正在鋪設一條通往低碳循環的嶄新道路。