連鎖效應／零售虛實融合 重寫商業版圖

未來企業只有兩種，一種是數位化的企業，另一是非數位化企業，但只能存活一種，你認為是哪一種？當行業第三物種出現，連鎖店與純電商都將消失。

過去流通業的鐵則是：「通路為王」，業者以開店拓展規模，店數等於營收、利潤與成長，但僵化於門店經營，路卻愈走愈窄，因為通路為王已悄然轉換為「顧客為王」。

商業服務業經營的不再是門市通路，而是顧客數據。

集客入口也不再是街邊或商場，而是線上、是手機，更是社群，顧客從上街（行走）消費到指尖消費，當全通路已形成生態，送上門的可以是餐點、飲料、書籍、服飾、美妝、日用品，應有盡有。

下單到貨從數天、當天、八小時以至30分鐘，店倉一體化，連結外送交織出「即時零售」最後一哩場景的另一張實體網絡，「店」的通路價值被削弱，虛實融合型通路以更低的成本，達成規模經濟。

Life8男裝、芳兹生技滴雞精都是先線上再線下，重點是先有顧客數據再開店，精準布點大幅提升開店成功率，根據顧客基盤，促進顧客體驗、便利消費。

零售、餐飲與生活服務業，一場「換血」大戲正在上演，即時零售舖天蓋地而來，具備三大特徵：

一、舊業態退新業態進：社區型無人便利店、團購店、外送與外帶專門店等，由於數位化浸潤日深，影響商業經營型態的呈現，新一代創業者運用數位平台與工具，改變了行業的風貌，舊業態逐漸被新業態分食、汰換或取代，例如傳統房仲業正被包租代管業分食市場。

二、虛實俱損獨尊融合：純實體或純線上經營都被迭代，融合型成為第三物種，融合之後形成普遍的跨業現象。

例如便利店跨零售、餐飲與服務業，且零售業務已不是其最大的營收來源，一覽全家便利店官網和App，跨業融合創新服務，小至飲食熱量，大到族群友善，便利店無所不能。

三、多品牌轉向多通路：過去連鎖企業想要成長，一靠多開店二靠多品牌，現在這兩個策略都不可靠，多通路策略成為顯學。

試想在家具街式微的年代，家具+電商、家具+社群、家具+設計…，家具連鎖搖身一變成為居家裝潢連鎖，如：優渥實木轉型升級為優渥北歐設計。

當舊業態成為歷史的眼淚，線上線下融合型商業成為主流，多通路策略破局突圍而來，若不主動淘汰自己，就會被未來商業淘汰。

最後，思考一下，坐月子中心和嬰幼兒食品專賣連鎖店是上個世代消費嗎？領先布局下個世代的消費，產業從未被定義限制。