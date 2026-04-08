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人氣、買氣回暖！央行政策放鬆「谷底過了」 王明正：今年是買房最好時機

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市不動產代銷公會理事長王明正8日表示，代銷業在第一線銷售，自央行「略放寬」政策後，已明顯感受市場信心逐步回升，各大案場平均來客量增加15%~25%，認為首季是房市谷底，接下來市場可望溫和回溫。陳美玲／攝影
台北市不動產代銷公會理事長王明正8日表示，代銷業在第一線銷售，自央行「略放寬」政策後，已明顯感受市場信心逐步回升，各大案場平均來客量增加15%~25%，認為首季是房市谷底，接下來市場可望溫和回溫。陳美玲／攝影

台北市不動產代銷公會理事長王明正8日表示，首季央行理監事會議決議「微放寬」政策，近三周房市信心逐步復甦，「春江水暖鴨先知」、身為第一線業者觀察，各大案場平均看屋組數增加15~25%，房市最壞情況已過，人氣、買氣逐漸回暖。

六大代銷8日齊聚新春媒體聯誼會，包括台北市不動產代銷公會理事長暨創意家行銷團隊董座王明正、台北市不動產代銷公會副理事長暨愛山林副董張境在、台北市不動產代銷公會副理事長暨遠雄房地產總經理張麗蓉、台北市不動產代銷公會監事會召集人暨新聯陽實業副董事長林徹人、台北市不動產代銷公會法規會主委暨甲桂林廣告總經理陳衍豪、台北市不動產代銷公會理事暨海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱等人，連袂出席。

台北市不動產代銷公會副理事長張境在指出，政府第七波信用管制上路後，房市跳漲、失控的情況不再，但因政策過緊，讓市場掀起濃厚觀望氛圍，過去一年半的低迷買氣，「代銷業是天天難過、天天過」；好在房市最觀望時刻已過，加上首季央行理監事會議後將過緊的房市政策「校正回歸」、對第二戶房貸成數放寬至六成後，近期新屋市場不僅來客數增加，買氣也同步從谷底翻揚、增加一、兩成。

林徹人指出，過去經驗來看，通常台灣經濟好，股市、房市都會有不錯表現，接下來在房市逐步回溫下，認為地段不錯、產品規劃好、建商品牌力強的建案持續獲得剛性買盤支持，尤其是市中心，如台北市、高雄農16等都有不錯買氣。

張麗蓉分析，2025年台灣經濟成長率站上7%，且台股不斷創高，加上政府一系列的科技、產業布局規劃，認為接下來部分台股獲利有機會轉進房市，價格方面因土方之亂、加上近期通膨影響，建案成本難以再降，惟建商雖無利可讓，但會共體時艱，不僅建案開價走平實風，且部分建案還搭配優惠，對後續市場表現持正面看法。

周世凱表示，為衝刺買氣，現在建商可說是「好貨盡出」，地段、規劃、建材、設計都是一時之選，更搭配優惠方案，尤其當中古屋價格與預售屋價差愈來愈少下，今年會是買房的最好時機。

六大代銷8日齊聚新春媒體聯誼會，包括台北市不動產代銷公會理事長暨創意家行銷團隊董座王明正（中）、台北市不動產代銷公會副理事長暨愛山林副董張境在（左二）、台北市不動產代銷公會副理事長暨遠雄房地產總經理張麗蓉（又二）、台北市不動產代銷公會監事會召集人暨新聯陽實業副董事長林徹人（右三）、台北市不動產代銷公會法規會主委暨甲桂林廣告總經理陳衍豪（右一）、台北市不動產代銷公會理事暨海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱（左一）等人，連袂出席。陳美玲／攝影
六大代銷8日齊聚新春媒體聯誼會，包括台北市不動產代銷公會理事長暨創意家行銷團隊董座王明正（中）、台北市不動產代銷公會副理事長暨愛山林副董張境在（左二）、台北市不動產代銷公會副理事長暨遠雄房地產總經理張麗蓉（又二）、台北市不動產代銷公會監事會召集人暨新聯陽實業副董事長林徹人（右三）、台北市不動產代銷公會法規會主委暨甲桂林廣告總經理陳衍豪（右一）、台北市不動產代銷公會理事暨海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱（左一）等人，連袂出席。陳美玲／攝影

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