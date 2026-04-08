中石化宣布要賣了！北市：京華城土地仍「禁止處分」 地檢署解除才能出售

中石化（1314）今天召開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。北市府表示，經確認，目前京華城整筆土地地檢署仍「禁止處分」，回到土地登記部分，必須先等地檢署解除禁止處分才能後續出售。

為穩固財務結構、保障全體股東權益，中石化與鼎越開發董事長決議通過京華廣場土地資產處分策略案，將以容積率728%為基礎，授權公司董事長或其他授權人進行外部溝通，未來若順利出售，處分資金將用以償還銀行貸款，以及強化公司財務結構。

北市地政局表示，目前京華城整筆土地，地檢署的土地假扣押「禁止處分」還在，不管中石化或鼎越如何處理土地授權，若回到土地登記部分，因目前整筆土地都還是禁止處分狀態，必須先解除禁止處分才能出售。