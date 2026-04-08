AI帶動電力需求激增…上洋攜三菱重工燃氣發電機 助企業強化能源韌性

AI產業浪潮與半導體擴產帶動台灣用電需求快速攀升，加上2026年碳費制度即將上路，如何在減碳壓力下確保電力供應穩定，成為企業布局關鍵。

三菱重工空調總代理上洋（6728）日前舉辦「企業能源與用電轉型」研討會，邀集三菱集團日本、新加坡技術專家來台，分享具備高度靈活性與彈性調度的「三菱重工燃氣發電機」方案，協助台灣企業在能源轉型趨勢中突破電力限制。

隨著AI相關供應鏈、精密製造業持續擴張，電力波動直接牽動營運成本與產能穩定。上洋表示，三菱重工燃氣發電機在台灣天然氣供應相對穩定的條件下，能有效降低因天候或地震導致的供電中斷風險。該機組具備領先業界的發電效率，並採雙燃料設計，未來可升級至純氫氣運轉，讓企業能視燃料價格與碳排管理需求靈活調整。

針對用電調度，該方案支援「尖峰自給、離峰調度」的智慧模式。企業可在尖峰時段利用燃氣發電降低成本，離峰則切換回台電電力，靈活因應電價策略。

此外，上洋指出，機組安裝僅需約6坪空間，不論在都市精華區或工業區場域皆能快速導入，為企業強化能源韌性、推動擴產布局提供重要後盾。

業界認為，在AI與淨零浪潮的多重挑戰下，企業能源配置的前瞻性已成為核心競爭優勢。三菱重工燃氣發電機不僅是設備投資，更協助企業建構穩定且可持續的電力體系。透過智慧用電策略，企業得以在擴大產能規模的同時推進減碳目標，確保營運不中斷，全面強化能源韌性基礎。