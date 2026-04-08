快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

開啟新連網世代 中嘉寬頻家用10G對稱頻寬率先商轉

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中嘉寬頻前瞻布局，率先商轉家用10G對稱頻寬；MSO業首家推出2G對稱頻寬資費，開啟新世代連網體驗。圖／中嘉寬頻提供
中嘉寬頻前瞻布局，率先商轉家用10G對稱頻寬；MSO業首家推出2G對稱頻寬資費，開啟新世代連網體驗。圖／中嘉寬頻提供

中嘉寬頻今（8）日宣布，率先開放家用10G對稱頻寬服務申請，並同步於桃園南區、台北市中正區與萬華區推出2G對稱頻寬資費，成為寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中，第一家提供2G對稱上網服務的業者，正式開啟超高速寬頻全新篇章。

相較市場多在規劃或宣示階段，中嘉寬頻此次強調「可申請、可使用」的寬頻服務，透過全面升級光纖到府（FTTH）網路架構、XGS-PON技術導入，現於全台供裝區已具備提供最高上下行10Gbps對稱頻寬的技術能力，讓高階數位應用或重度網路使用族群可率先升級使用。

中嘉也以10G技術平台為核心，發展可普及化的高速網路產品，並首先選定桃園南區、台北市中正區及萬華區推出2G對稱頻寬方案，成為MSO產業中第一個將2G對稱頻寬服務正式商品化的業者，加上持續深化的智慧生活應用與影音內容布局，展現中嘉寬頻從「網路基礎建設提供者」走向「數位生活服務整合者」的關鍵進展，滿足用戶的AI發展與高頻寬應用需求。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻作為全台最大寬頻與有線電視多系統經營業者（MSO），以產業前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設，此次家用10G與2G對稱頻寬的商轉，不只是速度升級，更是為中嘉寬頻成為整合寬頻產品、智慧硬體設備、與影音內容的一站式解決方案服務商奠定基礎，將能滿足AI驅動的數位時代所衍生的多元應用情境和連網需求，全面升級用戶的數位生活體驗。

中嘉寬頻首波選擇桃園南區及台北市中正區與萬華區，推出2G對稱頻寬服務，主要由於這些區域皆具備高度商業與生活機能，對超高速、穩定網路的需求最為明顯。其中，桃園南區受到產業園區升級、新興重劃區開發及大型交通建設等利多加持，帶動區域高速發展、人口匯聚，繼去年9月開台推出全方位家庭娛樂解決方案、創下亮眼申辦表現，現新增全新2G對稱頻寬方案選擇。

中嘉 資費

延伸閱讀

突破僧多粥少困境…住商機構打造全房聯跨品牌聯賣平台 加速物件成交

璟德股東會通過減資盈餘分配 小股東坐收每股近8.37元現金紅包

和碩：將在Japan IT Week 2026展示全方位AI伺服器解決方案

和碩搶攻日本 AI 伺服器市場 前進 Japan IT Week 2026

相關新聞

中石化宣布要賣了！北市：京華城土地仍「禁止處分」 地檢署解除才能出售

中石化（1314）今天召開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。北市府表示，經確認，目前京華城整筆土地地檢署仍「禁止處分」，回到土地登記部分，必須先等地檢署解除禁止處分才能後續出售。

服務逾50載…台泥水泥事業群總座呂克甫辭世 張安平哀悼痛失大將

台泥（1101）8日晚間指出，台泥（亞洲）環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫，近日因病辭世。台泥企業團董事長張安平代表全體同仁，表達最深沉的哀痛與不捨，並對這位長年與台泥共榮辱、將一生職涯奉獻於基礎工業的高階主管，致上最深切的追思。

人氣、買氣回暖！央行政策放鬆「谷底過了」 王明正：今年是買房最好時機

台北市不動產代銷公會理事長王明正8日表示，首季央行理監事會議決議「微放寬」政策，近三周房市信心逐步復甦，「春江水暖鴨先知」、身為第一線業者觀察，各大案場平均看屋組數增加15~25%，房市最壞情況已過，人氣、買氣逐漸回暖。

開啟新連網世代 中嘉寬頻家用10G對稱頻寬率先商轉

中嘉寬頻今（8）日宣布，率先開放家用10G對稱頻寬服務申請，並同步於桃園南區、台北市中正區與萬華區推出2G對稱頻寬資費，成為寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中，第一家提供2G對稱上網服務的業者，正式開啟超高速寬頻全新篇章。

市場充電槍數第一…OpenHub攜手台灣大MyCharge 擴大充電漫遊服務

和泰汽車（2207）旗下的「OpenHub」作為全台最大的充電漫遊服務，憑藉廣泛的充電營運商串接規模，位居市場充電槍數第一之充電整合中台地位，為車主在My Toyota與Lexus Plus APP當中，攜手台灣大哥大（3045）MyCharge擴大充電漫遊服務，提供便利的充電漫遊體驗，一個App啟動14家充電營運商服務。

從永續戶外品牌供應鏈到冬奧舞台 興采以咖啡機能材料登上國際賽場

2026米蘭冬季奧運日前圓滿落幕，中華代表隊本屆共取得8席參賽資格、9位選手出征。在這場國際冰雪盛會中，台灣紡織業也同步登上世界舞台，興采集團透過旗下神采時尚自有品牌「TRANZEND」參與代表隊裝備供應，將自主研發的機能布料導入選手服裝系統，在極地氣候條件下提供穩定支援，展現台灣機能紡織的技術實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。