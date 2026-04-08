開啟新連網世代 中嘉寬頻家用10G對稱頻寬率先商轉

中嘉寬頻今（8）日宣布，率先開放家用10G對稱頻寬服務申請，並同步於桃園南區、台北市中正區與萬華區推出2G對稱頻寬資費，成為寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中，第一家提供2G對稱上網服務的業者，正式開啟超高速寬頻全新篇章。

相較市場多在規劃或宣示階段，中嘉寬頻此次強調「可申請、可使用」的寬頻服務，透過全面升級光纖到府（FTTH）網路架構、XGS-PON技術導入，現於全台供裝區已具備提供最高上下行10Gbps對稱頻寬的技術能力，讓高階數位應用或重度網路使用族群可率先升級使用。

中嘉也以10G技術平台為核心，發展可普及化的高速網路產品，並首先選定桃園南區、台北市中正區及萬華區推出2G對稱頻寬方案，成為MSO產業中第一個將2G對稱頻寬服務正式商品化的業者，加上持續深化的智慧生活應用與影音內容布局，展現中嘉寬頻從「網路基礎建設提供者」走向「數位生活服務整合者」的關鍵進展，滿足用戶的AI發展與高頻寬應用需求。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻作為全台最大寬頻與有線電視多系統經營業者（MSO），以產業前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設，此次家用10G與2G對稱頻寬的商轉，不只是速度升級，更是為中嘉寬頻成為整合寬頻產品、智慧硬體設備、與影音內容的一站式解決方案服務商奠定基礎，將能滿足AI驅動的數位時代所衍生的多元應用情境和連網需求，全面升級用戶的數位生活體驗。

中嘉寬頻首波選擇桃園南區及台北市中正區與萬華區，推出2G對稱頻寬服務，主要由於這些區域皆具備高度商業與生活機能，對超高速、穩定網路的需求最為明顯。其中，桃園南區受到產業園區升級、新興重劃區開發及大型交通建設等利多加持，帶動區域高速發展、人口匯聚，繼去年9月開台推出全方位家庭娛樂解決方案、創下亮眼申辦表現，現新增全新2G對稱頻寬方案選擇。