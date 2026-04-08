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中石化擬處分京華廣場土地

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中石化8日召開重大訊息記者會。圖為中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越開發總經理陳文可（左）。中石化提供
中石化8日召開重大訊息記者會。圖為中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越開發總經理陳文可（左）。中石化提供

中石化（1314）8日召開重訊記者會。總經理陳穎俊表示，受外部各項不確定因素的影響，京華廣場開發案之建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。中石化及鼎越公司經審慎評估整體經濟環境的情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求之後，分別於8日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理之解決方案。

中石化表示，本案如溝通順利，並獲各相關單位之同意，為充實公司營運資金、償還金融機構借款，擬以728%之容積率啟動土地處分程序。此案業經各自董事會通過後，將依《公司法》相關規定提請各自之本年度股東常會審議，俟獲股東會授權後，由董事會遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定全權處理後續相關處分作業事宜。

中石化發言人陳穎俊總經理與鼎越公司陳文可總經理於8日重大訊息記者會中共同表示：在外部環境諸多不確定性的情況下，基於風險控管、營運及財務韌性之考量，此案是當前對公司與股東最負責任的策略選擇。

中石化指出，該案所有程序將於股東授權框架下依法嚴謹執行，相關進展亦將依規定即時揭露，以維護全體股東之合法權益。鑒於本案資產與策略調整之重大性，為落實公平資訊揭露並維護交易秩序，公司將恪遵證交所相關規定，於董事會召開決議期間申請暫停交易，並於重大訊息記者會予以說明。

就外界關注之法院裁定，鼎越公司表示，截至目前尚未收到一審判決書，無法知悉完整判決理由與細節，俟取得判決書後將徵詢律師專業意見進行研析，並依規定揭露。

公司強調，目前整體財務狀況與核心業務營運皆正常穩定。此案處分所回收資金，將優先強化財務結構，並為中石化核心業務及長期發展計畫提供穩定的資金動能，持續為股東創造長期價值。

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