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市場充電槍數第一…OpenHub攜手台灣大MyCharge 擴大充電漫遊服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
市場充電槍數第一OpenHub充電漫遊服務，合作台灣大哥大MyCharge。業者／提供
市場充電槍數第一OpenHub充電漫遊服務，合作台灣大哥大MyCharge。業者／提供

和泰汽車（2207）旗下的「OpenHub」作為全台最大的充電漫遊服務，憑藉廣泛的充電營運商串接規模，位居市場充電槍數第一之充電整合中台地位，為車主在My Toyota與Lexus Plus APP當中，攜手台灣大哥大（3045）MyCharge擴大充電漫遊服務，提供便利的充電漫遊體驗，一個App啟動14家充電營運商服務。

近日OpenHub與台灣大哥大MyCharge完成串接，隨著MyCharge加入，OpenHub累積合作14家充電營運商，全台充電站點已突破1,800站、涵蓋超過7,000支AC與DC充電槍，以高達70%的快充覆蓋率持續領航綠能移動生態圈。

OpenHub充電漫遊服務協助車主「化繁為簡」，車主無需針對不同營運商下載多個App或註冊新會員，僅需透過My Toyota或Lexus Plus車主專屬APP，即可在熟悉的介面中完成跨品牌搜站、啟動服務與支付體驗，徹底解決頻繁切換應用程式的數位痛點。

作為全台最大的充電漫遊服務，除了TOYOTA與Lexus經銷商的充電站點外，目前OpenHub合作版圖已擴張至14家充電營運商，包括U-POWER、EVOASIS、EVALUE、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充、能源驛站、EVEZ、大猩猩電充、凱銳能源、星舟快充，以及本次加入的新成員台灣大哥大MyCharge。

台灣大哥大所推出的MyCharge充電服務，讓電車充電與生活圈輕鬆結合，解決目的地焦慮。目前MyCharge於全台布建超過110個站點，提供600支充電樁，站點更廣泛進駐Costco 美式賣場、商辦大樓、大型購物中心，百貨與星級飯店等熱點，讓車主在商務洽公或休閒旅遊的同時，能利用停留時間輕鬆補足電力，不須額外費力尋找充電車位。

「OpenHub充電漫遊」服務提供Toyota、Lexus車主，使用車主APP輕鬆暢行全台跨品牌充電站。業者／提供
「OpenHub充電漫遊」服務提供Toyota、Lexus車主，使用車主APP輕鬆暢行全台跨品牌充電站。業者／提供

能源 車主 TOYOTA

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