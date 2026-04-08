從永續戶外品牌供應鏈到冬奧舞台 興采以咖啡機能材料登上國際賽場

2026米蘭冬季奧運日前圓滿落幕，中華代表隊本屆共取得8席參賽資格、9位選手出征。在這場國際冰雪盛會中，台灣紡織業也同步登上世界舞台，興采集團透過旗下神采時尚自有品牌「TRANZEND」參與代表隊裝備供應，將自主研發的機能布料導入選手服裝系統，在極地氣候條件下提供穩定支援，展現台灣機能紡織的技術實力。

興采表示，本屆冬奧以「冰雪共聚，傳承永續」為核心精神，與公司長期投入的機能材料與循環經濟發展方向一致。透過布料科技應用，讓裝備在保暖、防護與舒適之間取得平衡，也協助選手在高強度競賽環境中維持穩定表現。

不僅在國際體壇展現實力，興采於永續創新領域亦傳出捷報。由興采參與及支持的「渣難」團隊，日前在環境部舉辦的「第八屆總統盃黑客松」中，以《渣難的華麗轉身》提案榮獲最高榮譽「卓越團隊獎」，成為眾多提案中脫穎而出的前五名優秀團隊之一，並由總統親自頒獎。

本屆黑客松以「雙軸轉型、綠色成長」為主題，強調數位科技與永續發展並進。環境部指出，台灣正處於邁向2050淨零排放的關鍵階段，需透過數據與科技強化資源循環效率。「渣難」團隊透過跨界合作，建構「植物性渣類永續管理平台」，結合便利商店逆物流系統與大數據技術，解決咖啡渣回收成本高與去化不易的問題，並進一步導入高值化應用，將廢棄咖啡渣轉化為紡織材料及其他產品。

根據統計，台灣每年消耗超過37億杯咖啡，產生約12萬公噸咖啡渣，多數最終進入焚化或掩埋體系。業界認為，此次獲獎不僅展現技術創新能力，更凸顯公私協力在循環經濟推動上的實質成果。

在國際品牌供應鏈方面，興采長年扮演關鍵角色，客戶涵蓋Patagonia、The North Face、Columbia、Helly Hansen與Puma等品牌，其機能布料廣泛應用於戶外與極地裝備領域。產品具備吸濕排汗、防水、防寒等特性，部分外套甚至可抵禦零下40度低溫，展現高度技術門檻。

其中，「S.Café®環保科技咖啡紗」為其核心技術之一，透過將咖啡渣研磨並結合聚酯紗線，打造具抗異味、抗紫外線、快乾與涼感等多重機能的創新材料，落實資源再利用與產品升級。