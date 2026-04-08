快訊

不斷更新／徐若熙7局優質先發被換下 軟銀0:2落後西武成敗投候選

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

突破僧多粥少困境…住商機構打造全房聯跨品牌聯賣平台 加速物件成交

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構董事長陳錫琮（中）8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，包括高雄市仲介經紀商業同業公會理事長郎德明（左一）、台北市仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城（左二）、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯（右二）、住商機構副總經理李杰峰（右一）共同出席。記者陳美玲／攝影
住商機構董事長陳錫琮（中）8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，包括高雄市仲介經紀商業同業公會理事長郎德明（左一）、台北市仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城（左二）、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯（右二）、住商機構副總經理李杰峰（右一）共同出席。記者陳美玲／攝影

住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。

根據內政部統計，截至2025年底為止，全國不動產經紀業許可家數已達1萬236家，不過對照去年全國買賣移轉棟數僅26.1萬宅，換言之，平均每家不動產經紀業去年僅買賣26宅，顯示業界已陷入「僧多粥少」的窘境。

為突破產業瓶頸，住商機構率先斥資整合資源，打造出公平、公開的「全房聯」平台。

「有鑑於先進國家的跨品牌聯賣模式對消費者的保障，住商願意引領產業先河，為全國房仲業做好基礎建設。」陳錫琮說。

陳錫琮表示，過去歷經公會與多數業者努力，房仲產業從單一公司委託，到同品牌聯賣，如今走向跨品牌合作聯賣，資訊透明化不僅能讓交易速度加快，更讓業者能專注服務，不再讓資訊不對稱模糊產業本質。

住商機構希望能以「全房聯」複製美國房市交易系統MLS(Multiple Listing Service)、日本不動產流通機構REINS(Real Estate Information Network System)等國際房市流通平台的成功經驗，並打破長久以來的房仲資訊壁壘，讓各縣市都能無痛、物件聯賣接軌全國市場，加速產業流通效率，讓全國不同品牌房仲業者都能透過「全房聯」平台銷售。

陳錫琮分析，自1999年不動產經紀業管理條例上路以來，房仲業與時俱進，但終究以滿足消費者的需求為依歸，此次住商機構透過全房聯啟動，進一步將房仲產業服務全面升級，讓買賣變得更迅速、更省時，在此同時也藉由與包租代管跨界合作模式，帶動產業成長動能，不僅是房仲業界前所未有的服務升級，最重要的是能完整滿足消費者心中對房屋的一切需求與可能，為消費者「買、租、管、售」提供最佳的解決方案。

住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。記者陳美玲／攝影
住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。記者陳美玲／攝影

住商機構董事長陳錫琮（左）8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。右為住商機構副總經理李杰峰。記者陳美玲／攝影
住商機構董事長陳錫琮（左）8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。右為住商機構副總經理李杰峰。記者陳美玲／攝影

房仲 內政部

延伸閱讀

MSO拚網速搶市…中嘉寬頻實現家用10G對稱頻寬 首推2G對稱頻寬資費

相關新聞

中石化擬處分京華廣場土地

中石化（1314）8日召開重訊記者會。總經理陳穎俊表示，受外部各項不確定因素的影響，京華廣場開發案之建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。中石化及鼎越公司經審慎評估整體經濟環境的情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求之後，分別於8日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理之解決方案。

市場充電槍數第一…OpenHub攜手台灣大MyCharge 擴大充電漫遊服務

和泰汽車（2207）旗下的「OpenHub」作為全台最大的充電漫遊服務，憑藉廣泛的充電營運商串接規模，位居市場充電槍數第一之充電整合中台地位，為車主在My Toyota與Lexus Plus APP當中，攜手台灣大哥大（3045）MyCharge擴大充電漫遊服務，提供便利的充電漫遊體驗，一個App啟動14家充電營運商服務。

從永續戶外品牌供應鏈到冬奧舞台 興采以咖啡機能材料登上國際賽場

2026米蘭冬季奧運日前圓滿落幕，中華代表隊本屆共取得8席參賽資格、9位選手出征。在這場國際冰雪盛會中，台灣紡織業也同步登上世界舞台，興采集團透過旗下神采時尚自有品牌「TRANZEND」參與代表隊裝備供應，將自主研發的機能布料導入選手服裝系統，在極地氣候條件下提供穩定支援，展現台灣機能紡織的技術實力。

突破僧多粥少困境…住商機構打造全房聯跨品牌聯賣平台 加速物件成交

住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。

不只六都！苗雲東社宅湧入千件申請量 最快9月可入住

2026年第1季中央社宅招租熱度升溫，苗栗、雲林與台東三處新案共釋出392戶，卻吸引超過1,401件申請，平均約3.6人搶1戶，顯示非六都地區對社會住宅的需求明顯浮現。三案預計6月30日抽籤，最快9月1日即可入住，為地方青年與家庭提供新的居住選項。

和泰車旗下OpenHub 充電漫遊服務 合作台灣大哥大MyCharge

和泰汽車（2207）旗下的「OpenHub」作為全台最大的充電漫遊服務，憑藉廣泛的充電營運商串接規模，位居市場充電槍數第一之充電整合中台地位，為車主在My Toyota與Lexus Plus APP當中，提供便利的充電漫遊體驗。近日OpenHub與台灣大哥大（3045）MyCharge完成串接，隨著MyCharge加入，OpenHub累積合作14家充電營運商，全台充電站點已突破1,800站、涵蓋超過7,000支AC與DC充電槍，以高達70%的快充覆蓋率持續領航綠能移動生態圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。