突破僧多粥少困境…住商機構打造全房聯跨品牌聯賣平台 加速物件成交

住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。

根據內政部統計，截至2025年底為止，全國不動產經紀業許可家數已達1萬236家，不過對照去年全國買賣移轉棟數僅26.1萬宅，換言之，平均每家不動產經紀業去年僅買賣26宅，顯示業界已陷入「僧多粥少」的窘境。

為突破產業瓶頸，住商機構率先斥資整合資源，打造出公平、公開的「全房聯」平台。

「有鑑於先進國家的跨品牌聯賣模式對消費者的保障，住商願意引領產業先河，為全國房仲業做好基礎建設。」陳錫琮說。

陳錫琮表示，過去歷經公會與多數業者努力，房仲產業從單一公司委託，到同品牌聯賣，如今走向跨品牌合作聯賣，資訊透明化不僅能讓交易速度加快，更讓業者能專注服務，不再讓資訊不對稱模糊產業本質。

住商機構希望能以「全房聯」複製美國房市交易系統MLS(Multiple Listing Service)、日本不動產流通機構REINS(Real Estate Information Network System)等國際房市流通平台的成功經驗，並打破長久以來的房仲資訊壁壘，讓各縣市都能無痛、物件聯賣接軌全國市場，加速產業流通效率，讓全國不同品牌房仲業者都能透過「全房聯」平台銷售。

陳錫琮分析，自1999年不動產經紀業管理條例上路以來，房仲業與時俱進，但終究以滿足消費者的需求為依歸，此次住商機構透過全房聯啟動，進一步將房仲產業服務全面升級，讓買賣變得更迅速、更省時，在此同時也藉由與包租代管跨界合作模式，帶動產業成長動能，不僅是房仲業界前所未有的服務升級，最重要的是能完整滿足消費者心中對房屋的一切需求與可能，為消費者「買、租、管、售」提供最佳的解決方案。

住商機構董事長陳錫琮8日在「全房聯X雙產業共構」記者會中宣布，推出面向全部房仲品牌聯賣的「全房聯」資訊流通大平台，另外更首度跨足包租代管領域，透過雙產業整合，重新定義「房仲服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。記者陳美玲／攝影