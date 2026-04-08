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不只六都！苗雲東社宅湧入千件申請量 最快9月可入住

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中央社宅第1季招租截止受理。圖／國住都提供
中央社宅第1季招租截止受理。圖／國住都提供

2026年第1季中央社宅招租熱度升溫，苗栗雲林台東三處新案共釋出392戶，卻吸引超過1,401件申請，平均約3.6人搶1戶，顯示非六都地區對社會住宅的需求明顯浮現。三案預計6月30日抽籤，最快9月1日即可入住，為地方青年與家庭提供新的居住選項。

本次推出的三處社宅，都是各縣市首度完工並對外招租的中央社宅。苗栗市「明駝好室」釋出107戶，受理300件申請；雲林斗六「斗六好室」96戶，受理267件；台東市「海濱好室」則釋出189戶，吸引834件申請，競爭最為激烈。三地申請情形普遍踴躍，反映在地就業人口、青年與家庭族群，對穩定居住資源的需求正在升高。

國住都表示，這一波申請熱度顯示，社會住宅需求不再集中於都會區，非直轄市同樣存在明顯的居住壓力。中心強調，中央社宅在全台採一致規劃與品質標準，希望讓各地民眾都能享有穩定且具品質的租屋選擇。

目前所有申請案件已進入資格審查階段，申請人可透過「安居好室入口網」查詢進度。住都中心提醒，若接獲補件通知，務必在期限內完成資料補齊，否則可能影響抽籤與入住資格。

此外，仍有部分社宅持續開放申請，包括新北中和「保二安居」警消專案社宅、桃園中壢「龍岡好室」及高雄左營「崇實安居」，申請截止日為4月10日，符合資格的民眾仍可把握最後機會。

雲林 社會住宅 台東 六都 苗栗

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