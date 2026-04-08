和泰車旗下OpenHub 充電漫遊服務 合作台灣大哥大MyCharge

和泰汽車（2207）旗下的「OpenHub」作為全台最大的充電漫遊服務，憑藉廣泛的充電營運商串接規模，位居市場充電槍數第一之充電整合中台地位，為車主在My Toyota與Lexus Plus APP當中，提供便利的充電漫遊體驗。近日OpenHub與台灣大哥大（3045）MyCharge完成串接，隨著MyCharge加入，OpenHub累積合作14家充電營運商，全台充電站點已突破1,800站、涵蓋超過7,000支AC與DC充電槍，以高達70%的快充覆蓋率持續領航綠能移動生態圈。

OpenHub充電漫遊服務協助車主「化繁為簡」，車主無需針對不同營運商下載多個App或註冊新會員，僅需透過My Toyota或Lexus Plus車主專屬APP，即可在熟悉的介面中完成跨品牌搜站、啟動服務與支付體驗，徹底解決頻繁切換應用程式的數位痛點。

回到集團表示，作為全台最大的充電漫遊服務，除了TOYOTA與Lexus經銷商的充電站點外，目前OpenHub合作版圖已擴張至14家充電營運商，包括U-POWER、EVOASIS、EVALUE、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充、能源驛站、EVEZ、大猩猩電充、凱銳能源、星舟快充，以及本次加入的新成員台灣大哥大MyCharge。