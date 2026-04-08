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現代汽車三年9款以上新車布局 擴大油電科技產品

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
南陽現代將導入更多新車進入台灣市場。業者／提供
南陽現代將導入更多新車進入台灣市場。業者／提供

HYUNDAI汽車台灣總經銷商南陽實業正式對外揭示 2026 年品牌發展方向與中長期產品布局。南陽實業表示，HYUNDAI汽車中長期將以三年九款以上新車為主軸，並以「油電科技」與「利基市場」作為產品布局兩大核心，同時透過一年一台 CKD 車種、擴大利基市場產品，以及評估導入美製美規車款三大策略，持續強化產品陣容、擴大市場覆蓋，穩步推進品牌深化與結構升級。

隨著台灣市場對節能、高效率與低使用門檻車型的需求持續升高，HYUNDAI汽車正加快油電產品布局，並將 Hybrid 視為未來產品發展的重要主軸。除了現有的 SANTA FE渦輪油電、TUCSON L 渦輪油電等代表性產品外，未來包括 ELANTRA、KONA、STARIA 與 PALISADE等車型，也都將成為 HYUNDAI汽車推進油電科技的重要成員，展現品牌在多元級距持續擴大油電產品陣容的方向。

HYUNDAI汽車近期已正式發布新一代油電系統，採用整合式雙馬達架構，其中 P1 馬達負責啟動、發電與動力輔助，P2 馬達則負責驅動與回充，兼顧動力輸出、油耗效率、換檔平順性與整體靜肅表現；其中，全新PALISADE Hybrid 也被官方列為展現次世代 TMED-II 油電技術的重要代表車型之一。未來，HYUNDAI汽車也將持續擴大 Hybrid 產品陣容，作為整體電動化與多元動力布局的重要成長支柱。

品牌 現代汽車

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