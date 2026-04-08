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MSO拚網速搶市…中嘉寬頻實現家用10G對稱頻寬 首推2G對稱頻寬資費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

面對AI應用與智慧生活高速發展，家戶多裝置連網已成常態，從8K影音、雲端運算、遠距辦公到即時互動娛樂等高負載應用情境，消費者對於高速、低延遲且穩定的網路需求快速攀升，電信及有線電視業者也積極推超高速雙向寬頻上網服務搶市場。

中嘉寬頻8日宣布率先開放家用10G對稱頻寬服務申請，並同步於桃園南區、台北市中正區與萬華區推出2G對稱頻寬資費，成為寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中第一家提供2G對稱上網服務的業者，正式開啟超高速寬頻全新篇章。

相較市場多在規劃或宣示階段，中嘉寬頻強調「可申請、可使用」的寬頻服務，透過全面升級光纖到府（FTTH）網路架構、XGS-PON技術導入，現於全台供裝區已具備提供最高上下行10Gbps對稱頻寬的技術能力，讓高階數位應用或重度網路使用族群可率先升級使用；更以10G技術平台為核心，發展可普及化的高速網路產品，並首先選定桃園南區、台北市中正區及萬華區推出2G對稱頻寬方案，成為MSO產業中第一個將2G對稱頻寬服務正式商品化的業者，加上持續深化的智慧生活應用與影音內容布局，展現中嘉寬頻從「網路基礎建設提供者」走向「數位生活服務整合者」的關鍵進展，滿足用戶的AI發展與高頻寬應用需求。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻作為全台最大寬頻與有線電視多系統經營業者（MSO），以產業前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設，自2019年即率先成為全台首家全經營區提供1G光纖上網服務的寬頻業者；2021年隨著企業客戶規模及需求擴大，進一步針對企業推出10G超高速對稱寬頻產品；並於2024年再度領先推出具備極高速、低時延優勢的25GPON寬頻網路方案。此次家用10G與2G對稱頻寬的商轉，不只是速度升級，更是為中嘉寬頻成為整合寬頻產品、智慧硬體設備、與影音內容的一站式解決方案服務商奠定基礎，將能滿足AI驅動的數位時代所衍生的多元應用情境和連網需求，全面升級用戶的數位生活體驗。

中嘉寬頻表示，首波選擇桃園南區及台北市中正區與萬華區，主要由於這些區域皆具備高度商業與生活機能，對超高速、穩定網路的需求最為明顯，透過更高規格的2G對稱頻寬服務，可全面升級用戶連網體驗、滿足更多高頻寬應用情境。

中嘉寬頻觀察，桃園南區受到產業園區升級、新興重劃區開發及大型交通建設等利多加持，帶動區域高速發展、人口匯聚，繼去年9月開台推出全方位家庭娛樂解決方案、創下亮眼申辦表現，現新增全新2G對稱頻寬方案選擇。另2G指定方案除了更高規格的雙向對稱光纖到府網路體驗，並可享影音娛樂三選一，包含CATCHPLAY+（價值$6,000）、遠傳friDay影音（價值$4,776）、四季線上205個頻道（價值$4,032），用戶可依喜好自由選擇；申辦指定方案再享中嘉寬頻獨家引進的全球最大運動賽事串流平台—DAZN免費看（價值$1,590），即時應援各式熱門運動賽事不漏接。合約期間還享Wi-Fi全戶通（最高價值$4,699）免費用，讓全屋網路順暢零死角；還有影音串流盒免費用，在家一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音通通隨選隨看；憑別家帳單申辦，月租費每月最高再折150元，最多共折3,600元。

中嘉 資費

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