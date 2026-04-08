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立榮航空期許政策允許業者彈性調整國內線航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華信航空董事長陳大鈞8日喊話，油價高漲，請政府允許停飛花蓮線；立榮航空也認為，應該要讓業者有彈性調整航班的機會。

立榮航空表示，台北-花蓮航線自2017年營運迄今，除連續假日或陸路交通因天災受阻時偶有需求外，空運市場常態性需求疲弱，載客率非常低。

2025年特別啟動由花東基金與各項花蓮旅遊補助挹注該航線，在投入許多資源積極推廣後，勉強維持每日一班營運，然全年載客數僅1.4萬人次，載客率僅30%；2026年第1季載客約1,800人，載客率更滑落至24%，市場持續低迷。

立榮航空進一步指出，台北往返花蓮鐵、公路運行順暢，建議可將有限的航空資源，彈性調整至需求較高的離島航線。針對陸路交通天災受阻時，空運可再以臨時支援的方式投入疏運。

台北 航線 花蓮 立榮航空

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