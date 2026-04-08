蝦皮購物推「供應鏈營運儲備幹部計畫」 年薪80萬起招募新世代人才

台灣電商市場持續成長，產業競爭也正從流量擴張走向營運效率、虛實整合與供應鏈韌性的全面升級。為培育台灣在地供應鏈管理人才，蝦皮購物8日宣布推出為期兩年的「Future Ops Leader Program（FLP）供應鏈營運儲備幹部計畫」，預計招募8名對電商供應鏈營運有熱情的新世代人才，透過系統化培訓、跨站輪調與實戰任務歷練，培養具備現場管理、流程改善與領導潛力的未來營運主管。

蝦皮購物指出，根據國發會產業人力供需資訊網指出，約64.8%業者看好智慧化與自動化倉儲發展，26.2%業者規劃開設新興職務，對AI、大數據、自動化、雲端等能力的需求更受重視。隨著智慧化與自動化倉儲發展，企業對AI、大數據、自動化與雲端等跨域能力的需求也持續上升。代表未來電商應鏈所需的人才，不只要懂現場，更要具備數據思維、協作能力與帶隊潛力。

FLP供應鏈營運儲備幹部計畫是專為對供應鏈營運懷抱熱情、立志成為管理職的新鮮人設計的兩年制系統性培訓制度。入選者首年年薪即超過80萬元，兩年期間歷經四個輪調站點，實際參與倉儲管理、營運改善、現場KPI推動及跨部門協作等關鍵任務，累積人員管理與營運決策經驗，全面掌握蝦皮購物供應鏈體系的運作模式。

蝦皮購物表示，持續依據業務與產業發展需求，招募科技、數據、供應鏈等各領域專業人才，未來也將依業務需求持續擴大招募。

除輪調培訓外，計畫亦安排專屬Buddy與Mentor提供個別化指導，協助學員加速適應團隊、強化問題解決能力與領導養成。完成計畫後，學員將有機會擔任現場營運管理職務或營運關鍵角色，成為推動第一線營運效率與團隊管理的重要人才。FLP計畫即日起開放申請至4月26日截止，招募對象為大學以上學歷、不限科系，今年7月31日前取得畢業證書、工作經驗兩年以內者皆可報名。