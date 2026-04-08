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特登工廠拚用地合法最後一哩 業者：隔離設施規定最難

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，不少業者提出隔離綠帶的困境。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，不少業者提出隔離綠帶的困境。記者林敬家／攝影

彰化特定工廠申請用地變更、邁向土地與建物合法化過程困難重重。彰化縣已有100多家用地計畫核准，卻僅4家成功取得工廠登記，不少特登工廠業者直言，「1.5米隔離綠帶」規定最難解，包括想租用隔壁農地卻涉及數十名土地所有權人，整合不易；也有業者建議由政府介入設置基金，協助租用鄰田，或以科技監測汙染狀況，突破隔離綠帶限制。

彰化縣政府今天舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，縣長王惠美表示，目前全國特登工廠成功取得工廠登記共8家，彰化占4家；特定目的事業用地通過審查核准220家，彰化則有107家，占全國48.63%。

王惠美指出，縣府今年編列3.8億元預算，鼓勵產業運用智慧升級、淨零轉型優化經營效能，透過實際補助措施減輕轉型壓力，每家特登公司最高可申請200萬元補助經費。

彰化縣既有申請納管的未合法登記工廠達6680家，須在2040年3月19日前完成土地變更編定、建物合法及一般工廠登記。不少特登工廠在邁向用地變更階段，因現行法規檢視面臨多重挑戰，今天說明會中，有紡織業者指出，為符合隔離綠帶規定，必須取得周遭農地，但農地所有權已涉及三代、數十人，取得多數同意相當困難；也有業者表示，周遭若為防風林，根本無法租用或買賣，「難不成要拆鋼筋水泥廠房做留設？」

也有業者直言，既然隔離綠帶難解，建議由政府介入設置「基金」，協助租用周邊農地；或從制度面檢討，既然設置綠帶是為避免汙染疑慮，是否可改以科技監測方式取代。

縣府工商輔導中心主任雲瑞龍表示，隔離設施1.5米確實是多數業者在合法化過程中遇到的問題，過去也曾提報行政院討論，但因涉及農業部法令，農地變更為建地仍須設置至少1.5米隔離帶，行政單位須依法行政。他也強調，部分問題仍須回到業者端克服，會持續蒐集意見，並與農業部溝通。

縣府經綠處長張寒青指出，特登工廠要邁向用地變更，除法規限制外，還面臨回饋金等財務壓力，以及後續廠房拆除影響產線等問題。不過縣內也有成功案例，宗珀公司曾將屋頂全部拆除重建，業者分享，合法化需要決心與毅力；縣府透過各項補助與輔導，就是希望業者能持續走下去。

彰化縣政府今天舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，彰化縣長王惠美提出今年各項補助措施。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，彰化縣長王惠美提出今年各項補助措施。記者林敬家／攝影

農業部 王惠美 農地 彰化

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