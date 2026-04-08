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出國需求依舊旺！易遊網分析三大旅遊消費轉變

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
易遊網估2026年旅遊有三大趨勢價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇。業者提供
易遊網估2026年旅遊有三大趨勢價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇。業者提供

易遊網執行長陳志豪分析，2026年旅遊消費趨勢有三大趨勢，價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇；國人喜歡旅遊的趨勢不受價格變貴改變，反而因為機票要漲價，3月銷售業績年增75%。

陳志豪分析，過往3月份本來就是一個機票銷售旺季，旅客會開始陸續安排，暑假檔期旅遊，整體今年的3月機票銷售，對比去年3月份成長也超過75%， 所以搶票態勢明顯，至於再來的銷售概況會不會有變化，還要持續觀察。

2025年旅遊市場動能持續暢旺，易遊網去年整體營運表現再創新高，個人機票（FIT）銷售突破350萬航段數，年成長達40%之外，全球訂房營收亦達75億元，雙雙刷新歷史紀錄。 今年受中東戰事情勢影響，全球航班供應與成本結構持續變動，尤其燃油價格上漲將推升票價，旅遊市場已出現高價預期心理刺激消費者提前購票的現象，也反映在易遊網3月機票銷售呈爆炸性成長，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄，對比去年同期成長75%，說明旅客對於「票價即將上漲」的高度敏感與焦慮心理，進而提前購票鎖定成本。

隨著4月起機票價格進入調整階段，在燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，易遊網預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，國人喜歡出國的趨勢不會改變，只是旅遊消費行為將出現三大關鍵轉變。

首先，面臨票價的調漲，消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」。當旅遊預算面臨壓縮時，旅客更傾向以可負擔的價格為優先考量，再反向選擇目的地，形成「先看價格、再決定去哪」的決策路徑。此一轉變也反映消費者對價格波動的敏感度提升，以及對促銷與低點入手時機的高度關注。因應此趨勢，除了可善用易遊網「機票低價訂閱」功能掌握心儀票價外，亦可利用全新「機票任意門」搜尋功能，無需先預設目的地與日期，即可快速查找便宜航點，從價格出發延伸旅遊靈感，強化探索式的消費體驗。

第二，在旅遊預算未提高的前提下，機票成本上升將促使旅客重整調整旅遊節奏。易遊網認為今年民眾出國次數可能會減少，但旅遊天數將相對拉長，或透過雙國、多城市的規劃放大旅遊效益，追求「一次出國、多重體驗」的價值最大化。在此趨勢下，擁有高CP值的目的地如釜山與福岡，預期將會是成長動能持續攀升的人氣航點。釜山憑藉相對親民的住宿成本，加上星宇航空新航線開航帶動運能提升，吸引精打細算型旅客；福岡則因機場至市區交通時間短，具備高度自由行便利性，成為眾多自由行旅客的熱門選擇。此外，兩地可透過渡輪或高速船串聯，發展「一次玩兩國」的跨境路線，近年逐漸形成新興的旅遊玩法。　

第三，在國際情勢變動與地緣政治不確定性升高的情況下，旅客對「安全感」與「可控性」的重視程度明顯提升，帶動避險型消費行為出現。於航空選擇上，重視保障的旅客傾向優先選擇國籍航空，不僅在語言溝通、服務品質與問題處理上具備相對優勢，也在航班異動或突發狀況時提供較高的信任保障，成為降低旅遊風險的選擇。

在目的地的選擇上，根據機票銷售成長數據觀察，易遊網推薦4個2026年值得造訪的寶藏潛力城市供旅人參考：包括被CNN評選為年度必訪城市的金澤，有「北陸小京都」之稱，結合文化底蘊與較低旅遊密度，提供高品質深度體驗；擁有世界自然遺產、溫泉與在地美食的青森，具備療癒型慢旅條件，同時可搭配北海道或仙台雙點進出，規劃多城玩法；烏魯木齊則以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，加上社群網紅擴散效應，逐步累積旅遊關注與嚮往；若想安排長程旅遊，伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項。

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易遊網執行長陳志豪（中）分析，2026年旅遊消費趨勢有三大趨勢，看好今年旅遊市場需求。記者黃淑惠／攝影
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