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推動建築減碳轉型 低碳預製工法成產業新解方

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
固越建科總經理莊坤原指出，該公司的低碳預製工法將為營造產業帶來革命性的改變。圖／固越公司提供
固越建科總經理莊坤原指出，該公司的低碳預製工法將為營造產業帶來革命性的改變。圖／固越公司提供

台灣邁向「2050淨零排放」的政策路徑下，建築業被視為減碳關鍵環節。內政部近年持續推動近零碳建築，從提升能效、導入低碳建材到培育專業人才，多管齊下促進產業轉型。台灣證券交易所與宏遠證券今舉辦創新板交流會，邀集多家企業參與，其中以建築工法創新為主軸的固越建築材料科技公司，提出低碳預製工法，引發關注。

業者指出，現行營建產業面臨缺工嚴重、工料成本上升，以及施工安全與環保壓力等多重挑戰。根據內政部預估，營造業缺工人數已達約5.3萬人，且多集中於基層技術工，對工期與品質形成壓力。

在此背景下，預製工法被視為可能的解方之一。透過工廠預先製作建築構件，再運送至工地組裝，可降低現場施工時間與天候影響，同時減少對大量人力的依賴。相關技術若能兼顧結構安全、防火、隔熱與隔音等性能，也有助提升居住品質。

低碳建材的應用亦是減碳重點，業者表示，以輕質環保材料取代部分傳統鋼筋混凝土，並結合預製流程，可在施工階段降低碳排；建築完工後，因隔熱性能提升，有助減少空調使用，進一步降低使用階段能耗。初步實證顯示，整體碳排有機會較傳統工法減少約1/3-1/2。

在技術發展之外，數位化與自動化也逐步導入營建流程，包括利用AI進行設計拆圖、建立模組化資料庫，以提升施工效率與精準度。部分業者並規劃導入自動化產線與機械設備，嘗試以製造業模式重構營建流程。

整體而言，業者指出，面對缺工與減碳雙重壓力，預製化、低碳化與智慧化被視為營建產業轉型的重要方向。相關技術與模式能否大規模落地，有賴後續驗證與市場接受度觀察。

固越建科總經理莊坤原指出，該公司的低碳預製工法將為營造產業帶來革命性的改變。圖／固越公司提供
固越建科總經理莊坤原指出，該公司的低碳預製工法將為營造產業帶來革命性的改變。圖／固越公司提供

減碳 內政部

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