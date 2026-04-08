總價增、坪數減！雙北市五年間購買坪數縮水3坪

近五年來，雙北市購屋總價已明顯被推升，但實際購買的坪數卻呈現縮水現象。永慶房產集團盤點雙北市這五年間，成屋總價與坪數中位數的變化，發現雙北市的總價中位數明顯攀升，台北市更已突破2千萬元大關，但民眾購屋的居住空間卻有明顯減少趨勢。

觀察台北市數據，台北市總價中位數已從2020年的1,917萬元躍升至2025年的2,138萬元，五年間上漲11.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2020-2023年全國房價快速上漲，使台北市房價也跟著被推升。儘管2024年下半年開始受房貸緊縮及第七波信用管制的衝擊，房價有小幅修正，但觀察這五年間的變化，總價中位數仍被墊高超過一成。

然而，總價上升的同時，台北市購買坪數中位數在這五年間卻縮減逾一成。陳金萍說明，購屋族因預算有限，在房屋單價攀升下，逐步轉向購買坪數較小的產品。另一方面，台北市除地價與營建成本持續上漲外，又因土地供給稀缺、都更整合不易有關，使建商所推新案多以小坪數、高單價產品為主流。

相較台北市，新北市近五年房價漲勢更為顯著，總價中位數增幅達26%。陳金萍分析， 台北市高房價所帶來的外溢效應持續發酵，不少購屋族轉往新北市尋求相對可負擔的選擇，加上新北市自住人口眾多，區域建設也逐步到位，剛性需求強勁，帶動新北市房價亦快速高漲。

至於新北市的坪數中位數，五年間共減少8.6%，減幅僅略低於台北市。陳金萍指出，新北市的購屋族同樣出現以縮小居住空間來換取進場機會，這也可以從重劃區與捷運沿線所推的新案看出，普遍多朝中小坪數規劃設計，控制房屋總價，以利民眾進場，因此也讓「小宅化」趨勢更加明顯，惟幅度尚未如台北市劇烈。

陳金萍總結，從長遠來看，隨著台灣經濟穩健發展及通膨持續，雙北地區房價大機率將持續上升。加上雙北地區可開發腹地逐漸用盡，以及都更與危老改建推動不易，建商難以發起大基地的建案開發，且建商若要維持新推案的總價不致於超出民眾可負擔範圍太多，勢必需要縮減房屋面積。因此，消費者若希望購買價格相對實惠且坪數較大的住宅，建議可轉向中古屋市場尋找相對合適的物件。