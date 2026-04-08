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和運租車攜手台灣濕地保護聯盟 深耕二仁溪保育

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車發揮移動優勢，攜手台灣濕地保護聯盟深耕二仁溪保育。業者提供
和運租車發揮移動優勢，攜手台灣濕地保護聯盟深耕二仁溪保育。業者提供

和運租車持續推動環境公益行動，繼2025年與台灣濕地保護聯盟合作推動二仁溪棲地保育後，2026年進一步深化合作內容。

除延續既有的棲地巡守與物種保育計畫外，也結合本業優勢，提供iRent移動資源支援長程巡守與場域監測，並邀請經濟部水利署第六河川分署副分署長吳宗寶出席活動，共同見證合作持續推動。

在既有合作基礎上，今年進一步依據第一線保育工作的需求，提供移動資源支援二仁溪流域棲地巡守行動。由於流域範圍廣泛，巡守人員需往返不同觀測點進行棲地巡守、物種記錄及環境監測，移動的便利性與機動性對巡守工作相當重要。

和運租車表示，企業參與環境保育，除持續投入外，更重視如何透過本業優勢回應現場需求，讓資源發揮最大效益。透過與第一線保育行動的結合，期能提升整體保育工作的穩定性與持續性。

台灣濕地保護聯盟表示，和運租車提供的移動支援，不僅提升巡守效率，也讓我們能覆蓋更多棲地，對棲地維護有實質助益。

經濟部水利署第六河川分署也認可和運租車結合企業資源與在地保育需求，提供移動支援與長程巡守協助，讓我們更能有效維護二仁溪流域的生態環境，也肯定企業在環境保育的長期投入與實際成效。

透過與台灣濕地保護聯盟的持續合作，二仁溪流域的棲地保育已累積具體成果。

2025年完成12次棲地巡守行動，即時回饋河川廢棄物與施工干擾問題；同時透過自動感應相機全天候監測，累計監測時數達2,112小時。

生物多樣性紀錄方面，下游段已觀察44種鳥類、935隻次。台灣濕地保護聯盟專業調查顯示，已確認8種保育類物種，包含一級保育類黑面琵鷺、二級保育類水雉，以及環頸雉、大冠鷲、黑翅鳶、彩鷸等重要物種，並透過自動相機持續掌握翠鳥與紅尾伯勞的棲息與活動狀況，顯示流域棲地品質穩定提升。

和運租車長期關注偏鄉教育扶助、弱勢關懷支持與交通安全倡議，近年也逐步將公益行動延伸至環境保育領域。透過與台灣濕地保護聯盟的持續合作，企業穩定支持棲地巡守與生物多樣性行動，逐步累積具體保育成果，而非一次性的短期活動。

未來，和運租車亦將持續關注生物多樣性議題，結合企業資源與在地行動，深化對濕地保育與生物多樣性發展，持續為台灣生態環境盡一份心力。

台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷(左)、和運租車總經理謝富來(中)以及經濟部水利署第六河川分署副分署長吳宗寶 (右)共同出席二仁溪生態保育之行動力。業者提供
台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷(左)、和運租車總經理謝富來(中)以及經濟部水利署第六河川分署副分署長吳宗寶 (右)共同出席二仁溪生態保育之行動力。業者提供

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