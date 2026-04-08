快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

拱天宮、朝天宮認證最強進香攻略 交通部多元疏運措施全到位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香將於4月12日登場，交通部今年規劃的疏運攻略，不僅獲得白沙屯拱天宮與北港朝天宮官方粉絲專頁聯手轉發，更深獲兩大宮廟肯定，被譽為「史上最強疏運攻略」。

交通部整合雙鐵加開與公路接駁，確保香燈腳能在此次進香期間，享有最便利、流暢的交通體驗，成為廟方與信眾一致推薦的交通首選。此次針對進香活動規劃了詳盡的臺鐵、高鐵加開班次，以及關鍵節點的公路客運接駁路線。

為了讓資訊更易傳播，交通部特別製作社群圖卡發布於官方社群平台。這份兼具專業與美觀的資訊，隨即吸引拱天宮、朝天宮社群主動協助轉發，兩大宮廟社群紛紛大讚這是「最強進香攻略」，並強力鼓舞信眾多加利用公共運輸工具，緩解地方交通壓力，讓進香之路更平順。

交通部呼籲，今年參與人數龐大，請香燈腳們善用這份「最強疏運攻略」，搭乘公共運輸，讓這場信仰之旅平安圓滿。

交通部 北港朝天宮 媽祖

延伸閱讀

頭一遭！白沙屯媽祖進香人數創新高 這2校申請停課被駁回

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣　再抽山嵐號觀光列車

「粉紅超跑」4月12日起駕 拱天宮媽祖北港進香報名人數破45萬人

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

相關新聞

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞...

租屋族福音？北市、中央雙重租屋補助 民眾嘆：房東不給申請也枉然

首都生活、租屋壓力大，北市府今推租屋補助新制，除了中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭視子女數，每名1000元、無上限。青年大嘆，房東不給申請，看了就灰心，雙重補助也枉然，有人則認為設籍太麻煩且補助少，誘因不大。

北市租金補貼加碼專家點2問題無解 親子難找房「3萬未必有電梯」

為減輕青年、育兒家庭負擔，北市府針對租屋族在中央既有租金補貼政策再加碼，每月最高可補助數千元不等，房仲專家認為，租金補貼不無小補，但北市最關鍵問題是房源少、需求高，若親子家庭要找合適房源恐非易事，且需求增加租金恐會調高，建議政府透過便捷大眾交通、房屋稅優惠等方式，緩解首都圈壓力。

momo 富邦媒：今年 GMV 繼續成長 直播加入YouTube Shopping 聯盟

本土電商產業去年面臨景氣與外商競爭，營收衰退。momo富邦媒總經理谷元宏8日表示，去年是有壓力的一年，今年本來還不錯，但4月中東戰事產生負面影響，今年通膨壓力大，可能會抑制一些消費意願。他表示，中長期看好業績持續增加，GMV（平台成交金額）將繼續增加，看好3P（mo店+）業務會支持長期成長。

代銷公會：預售市場最壞時間已過 台北市恐迎造價30萬地板價

六大代銷齊聚一堂，8日召開台北市不動產代銷公會記者會，代銷公會表示，預售市場最壞的時間過去了，不過市場面臨通膨問題，預期接下來造價將在調漲20％，台北市恐迎來造價每坪30萬元的時代。

板橋有新開發區 這裡75%地主同意！預計年底公告區段徵收

新北板橋埔墘地區發展將邁入新階段，新北市地政局表示，內政部近日正式通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」的抵價地比例，將接續協議價購及區段徵收公聽會等相關作業，預計最快於今年底公告區段徵收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。