快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

高薪+快速晉升雙引擎 信義房屋「信義雙7明日之星」搶攻菁英人才

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋推出「信義雙7明日之星」招募計畫，具菁英條件者，提供首年挑戰7萬月薪機會，以及由菁英超級業務、績優資深店長、信義君子及專屬梯導師等「七大高手」組成的菁英培訓課程，靠扎實培訓資源，往接任店主管或超業之路邁進。（圖：信義房屋提供）
信義房屋推出「信義雙7明日之星」招募計畫，具菁英條件者，提供首年挑戰7萬月薪機會，以及由菁英超級業務、績優資深店長、信義君子及專屬梯導師等「七大高手」組成的菁英培訓課程，靠扎實培訓資源，往接任店主管或超業之路邁進。（圖：信義房屋提供）

拒絕摸索期！信義房屋「信義雙7明日之星」計畫啟動，針對菁英人才首創「七大高手」助陣，由超業與資深店長組成大師班，提供365天精準培育。搭配7萬月薪與專屬「梯導師」陪伴，目標3年內養成店主管，助菁英業務快速建立高績效實戰力。

在培訓部分，「信義雙7明日之星」計畫延續原有業界口碑卓著的180天全方位基礎培訓，安排總公司專業師資、分店店長、一對一師父手把手帶領，更針對菁英業務提供長達 365 天的培訓，由超級業務、信義君子、資深店長組成的「三會」大師班（菁英會、共榮會、集賢會）提供「七大高手」助陣。師資群將傳授客戶需求分析、溫暖服務與管理領導等實戰心法，讓新人具備高績效思維。

除店長與師父，針對菁英業務新人額外配置專屬「梯導師」，負責關懷與診斷能力缺口，並安排補強課程。「多點支撐」的陪伴體系，確保新人在轉職或適應各個成長節點中，皆能獲得精確的專業支持，實踐「手心向下」的企業精神。

薪資保障上，優質新鮮人及具一定服務或管理經驗的菁英條件求職者，可直接挑戰7萬月薪，若12個月內均通過階段性考核，則全年享有7萬月薪，且自第7個月起，還可享底薪加無上限獎金，薪資擇優發放；對於一般新人，即使一開始尚未符合菁英條件，前半年領保障月薪5萬，若能在第6個月後符合菁英業務條件，即可適用於月薪7萬的菁英業務考核制度，並享有獎金回溯最高達12萬及後續菁英專屬課程。

此計畫不僅是薪資升級，更是職涯路徑的全面進化。達成指標者即可進入「未來領袖加速計畫」，目標三年內升任店主管或成為超級業務。

信義房屋同仁屢獲房仲界奧斯卡「金仲獎」肯定，顯示深厚的人才底蘊。此次計畫更從培訓架構與人才發展節奏上全面優化，秉持「以人為本」理念，幫助夥伴圓夢。

「信義雙7明日之星」已於2026年3月16日起熱烈招募，信義房屋表示，將持續秉持「以人為本」的企業理念，給予夥伴最適合的發展道路。招募詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/19）或官方粉絲團查詢。

轉職 求職 薪資

延伸閱讀

信義公益基金會「集點子大賽」 徵科技神隊友

相關新聞

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞...

租屋族福音？北市、中央雙重租屋補助 民眾嘆：房東不給申請也枉然

首都生活、租屋壓力大，北市府今推租屋補助新制，除了中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭視子女數，每名1000元、無上限。青年大嘆，房東不給申請，看了就灰心，雙重補助也枉然，有人則認為設籍太麻煩且補助少，誘因不大。

北市租金補貼加碼專家點2問題無解 親子難找房「3萬未必有電梯」

為減輕青年、育兒家庭負擔，北市府針對租屋族在中央既有租金補貼政策再加碼，每月最高可補助數千元不等，房仲專家認為，租金補貼不無小補，但北市最關鍵問題是房源少、需求高，若親子家庭要找合適房源恐非易事，且需求增加租金恐會調高，建議政府透過便捷大眾交通、房屋稅優惠等方式，緩解首都圈壓力。

momo 富邦媒：今年 GMV 繼續成長 直播加入YouTube Shopping 聯盟

本土電商產業去年面臨景氣與外商競爭，營收衰退。momo富邦媒總經理谷元宏8日表示，去年是有壓力的一年，今年本來還不錯，但4月中東戰事產生負面影響，今年通膨壓力大，可能會抑制一些消費意願。他表示，中長期看好業績持續增加，GMV（平台成交金額）將繼續增加，看好3P（mo店+）業務會支持長期成長。

代銷公會：預售市場最壞時間已過 台北市恐迎造價30萬地板價

六大代銷齊聚一堂，8日召開台北市不動產代銷公會記者會，代銷公會表示，預售市場最壞的時間過去了，不過市場面臨通膨問題，預期接下來造價將在調漲20％，台北市恐迎來造價每坪30萬元的時代。

板橋有新開發區 這裡75%地主同意！預計年底公告區段徵收

新北板橋埔墘地區發展將邁入新階段，新北市地政局表示，內政部近日正式通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」的抵價地比例，將接續協議價購及區段徵收公聽會等相關作業，預計最快於今年底公告區段徵收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。