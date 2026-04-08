高薪+快速晉升雙引擎 信義房屋「信義雙7明日之星」搶攻菁英人才

拒絕摸索期！信義房屋「信義雙7明日之星」計畫啟動，針對菁英人才首創「七大高手」助陣，由超業與資深店長組成大師班，提供365天精準培育。搭配7萬月薪與專屬「梯導師」陪伴，目標3年內養成店主管，助菁英業務快速建立高績效實戰力。

在培訓部分，「信義雙7明日之星」計畫延續原有業界口碑卓著的180天全方位基礎培訓，安排總公司專業師資、分店店長、一對一師父手把手帶領，更針對菁英業務提供長達 365 天的培訓，由超級業務、信義君子、資深店長組成的「三會」大師班（菁英會、共榮會、集賢會）提供「七大高手」助陣。師資群將傳授客戶需求分析、溫暖服務與管理領導等實戰心法，讓新人具備高績效思維。

除店長與師父，針對菁英業務新人額外配置專屬「梯導師」，負責關懷與診斷能力缺口，並安排補強課程。「多點支撐」的陪伴體系，確保新人在轉職或適應各個成長節點中，皆能獲得精確的專業支持，實踐「手心向下」的企業精神。

在薪資保障上，優質新鮮人及具一定服務或管理經驗的菁英條件求職者，可直接挑戰7萬月薪，若12個月內均通過階段性考核，則全年享有7萬月薪，且自第7個月起，還可享底薪加無上限獎金，薪資擇優發放；對於一般新人，即使一開始尚未符合菁英條件，前半年領保障月薪5萬，若能在第6個月後符合菁英業務條件，即可適用於月薪7萬的菁英業務考核制度，並享有獎金回溯最高達12萬及後續菁英專屬課程。

此計畫不僅是薪資升級，更是職涯路徑的全面進化。達成指標者即可進入「未來領袖加速計畫」，目標三年內升任店主管或成為超級業務。

信義房屋同仁屢獲房仲界奧斯卡「金仲獎」肯定，顯示深厚的人才底蘊。此次計畫更從培訓架構與人才發展節奏上全面優化，秉持「以人為本」理念，幫助夥伴圓夢。

「信義雙7明日之星」已於2026年3月16日起熱烈招募，信義房屋表示，將持續秉持「以人為本」的企業理念，給予夥伴最適合的發展道路。招募詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/19）或官方粉絲團查詢。