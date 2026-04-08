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代銷業者：重劃區「板塊協作」發威 中央新村成指標

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
北台灣指標重劃區發展與特色。（資料來源：內政部實價登錄，信義代銷永續研展組彙整）
北台灣指標重劃區發展與特色。（資料來源：內政部實價登錄，信義代銷永續研展組彙整）

北台灣房產邁向「板塊協作」趨勢，新店中央新村與央北重劃區成指標。信義代銷指出，中央新村憑藉低密度、成熟機能與親水地利三大優勢，與央北形成「新舊互補」效應，在區域發展紅利下展現強大保值力。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，中央新村長年穩居購屋首選，歸功於三大優勢：首先是低密度開發，保有綠樹成蔭的棋盤式街道與慢活人文氣息；其次是無縫接軌的繁華機能，區內有公有市場、全聯、家樂福，且鄰近京站與 IKEA，無須發展陣痛期；最後是親水地利，坐擁新店溪畔自然景觀與河岸公園。

不同於新興重劃區的互相拉抬，新店展現「新舊交融、大小互補」的連動效益。央北重劃區匯聚知名建商與十四張重劃區潛力，推升房價水位；緊鄰在旁的中央新村不但未被掩蓋，反而因區內供給稀缺，在發展浪潮下借力使力，享有紅利同時保有靜謐底蘊。

「板塊協作」已成穩固房價的顯學。以新莊為例，頭前重劃區主打純住宅，與承載商辦百貨功能的副都心形成「雙引擎」拉力，機能互補避免了產品同質性的價格競爭，達成區域雙贏。這種面狀串聯的模式，正透過交通路網形成強大的發展動能。

在重劃區話題不斷的當下，中央新村示範如何在發展浪潮中借力使力，既享有央北與十四張重劃區的發展紅利，又保有自身無可取代的靜謐底蘊，在繁華與寧靜之間取得完美平衡。

新店中央新村的成熟機能是居住一大優勢。（圖：信義代銷提供）
新店中央新村的成熟機能是居住一大優勢。（圖：信義代銷提供）

重劃區 家樂福

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