國際油價跌破100美元大關 塑化股全倒

美伊同意停火2週，雙方將於10日起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）談判，國際油價應聲暴跌，8日跌破每桶100美元大關，塑化族群今天股價全倒。

近期隨油價飆漲的二線塑化股，台聚、亞聚、台達化今天收盤股價全都跌停，華夏也重跌1.7元或9.66%，收15.9元.

指標廠台塑四寶，除了南亞因電子材料營收占比過半，股價拉升半根停板，其餘台塑、台化、台塑化股價全收黑，其中位處產業鏈上游的台塑化，受油價波動影響最直接，今天終場下跌2.5元或4.4%，收在54.3元。

美伊同意停火2週，外電報導引述不具名的地區官員透露，停火方案包含允許伊朗與阿曼對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費。

石化業者分析，如果消息為真，雖然要付通行費會增加成本，但比起過去1個多月荷莫茲海峽幾乎遭封鎖，至少船隻可以通行，油運得出來，影響相對可控。

美伊暫時休兵的消息造成國際油價暴跌，以布蘭特原油期貨價格為例，8日盤中最低跌破每桶92美元，較1日暴跌約17美元，跌幅超過15%。

油價暴起暴落，最直接受影響是上游的煉油及輕裂廠，如台塑化、中油，包括庫存及在途的原油、成品價值面臨減損，同時會牽動到下游的石化品價格跟著下滑，包括台塑、台聚等同樣會受到影響。

台塑化總經理林克彥強調，這些庫存、在途的原料及產品利益，僅屬財務帳面上的數字調整，非實際營運損益，先前油價飆漲，台塑化受惠庫存利益，現在油價拉回，台塑化面臨庫存跌價損失，都是帳面數字變化，公司對此平常心看待。

日前台聚、亞聚聯合法說會中，面對法人關心石化品價格因戰事暴漲，台聚、亞聚有望受惠低價庫存。亞聚業務處長黃克名同樣直言，短期確實對公司利潤有幫助，但如果戰爭結束，行情反轉，怎麼上去就怎麼下來，因此公司營運不會特別把這一塊考慮在裡面。