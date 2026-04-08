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宏碁智醫可攜式X光系統 導入彰化員林員郭醫院

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

宏碁智醫VeriCompact APX可攜式X光系統於近日正式導入彰化員林員郭醫院，將影像檢查服務延伸至居家與社區醫療場域，讓行動不便或高齡患者在家中即可完成基礎影像檢查，進一步提升在宅醫療服務品質與效率。

宏碁智醫董事長連加恩表示：「隨著慢性病與高齡人口增加，許多患者在往返醫院進行影像檢查時，常面臨交通與照護上的困難。透過創新醫療科技的導入，希望協助醫療機構突破傳統醫療場域限制，讓影像檢查從醫院延伸至社區與家庭，提升醫療可近性與照護品質。」

員郭醫院醫師郭亭亞表示：「在宅醫療的核心精神是讓醫療走進病人的生活環境。透過可攜式X光設備，醫療團隊在居家訪視時也能即時取得必要影像資訊，例如肺部或骨骼相關評估，讓診療判斷更加即時與完整，對高齡或行動不便的患者來說是一項重要的醫療支持。」

VeriCompact APX可攜式X光系統具備輕量化與高機動性的設計，可由醫療人員攜帶至不同醫療場域快速完成影像拍攝，並透過數位影像系統供醫護人員進行判讀，可直接於患者家中完成 X 光檢查，縮短診斷時間，也降低患者移動過程中的不便與風險，提升居家診療可近性，助力在宅醫療落地。設備亦可與醫療院所既有資訊系統整合，協助醫師即時取得影像資料，提升診療效率。

宏碁智醫也持續拓展國際市場，AI眼科輔助篩檢解決方案VeriSee GLC（青光眼）與VeriSee Platform（影像分析平台）已取得馬來西亞醫療器材主管機關（MDA）核准，未來僅需一張彩色眼底圖，即可透過AI分析高風險族群，利用人工智慧與數位平台整合眼底影像與臨床資料，協助醫療機構提升青光眼與相關眼底疾病（如糖尿病視網膜病變、年齡相關性黃斑部病變）的早期篩檢效率。

同時，旗下免散瞳自動眼底照相機ARC-1000與VeriSee GLC（青光眼）近期亦已取得泰國公共衛生部轄下食品藥物管理局（FDA Thailand）核准，實現軟硬體整合應用，可望協助當地醫療機構強化眼底疾病與慢性病相關視網膜病變的篩檢能力，進一步拓展智慧醫療在東南亞市場的應用。

宏碁指出，隨著全球高齡化與慢性病人口持續增加，結合智慧醫療設備與AI技術，有助於提升早期篩檢與醫療可近性。宏碁智醫未來也將持續與醫療機構合作，推動創新醫療科技在臨床與社區醫療場域的應用。

宏碁

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