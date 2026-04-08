快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

咖啡館還是診所？共享生活品牌顧問助台灣醫療價值升級

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
樂維牙醫院長陳宥丞(中)表示，透過共享生活品牌顧問的專業加值，樂維牙醫重新定義看牙體驗。業者提供
樂維牙醫院長陳宥丞(中)表示，透過共享生活品牌顧問的專業加值，樂維牙醫重新定義看牙體驗。業者提供

咖啡館還是診所？「共享生活品牌顧問」策動台灣醫療價值升級，協助樂維牙醫成功奪得美國諾貝爾商業大獎「最高榮譽白金獎」，向世界證明台灣原創醫療品牌，將「生活美學」與「專業醫療」系統化融合的強大實力。

「走進這裡，我以為自己誤闖了精品咖啡館，完全忘了看牙的恐懼！」這是許多病患踏入台中市南區LIVÉA樂維牙醫診所的第一反應。

這座徹底顛覆傳統牙科冰冷印象的醫療空間，近日在國際舞台大放異彩。由共享生活品牌顧問Lifebrander.TW Consultancy專業策動，樂維牙醫憑藉「零恐懼整合服務生態系統」，一舉奪下國際權威Noble Business Awards(諾貝爾商業大獎)-「白金獎(Platinum Winner)」最高榮譽。

樂維牙醫自開幕以來，便成為社群熱議的熱門診所，捨棄了充滿藥水味的診間，取而代之的是溫潤木質調、自然採光與精品咖啡香。然而，這一切美感體驗並非偶然。

身為幕後策劃的品牌顧問團隊，共享生活品牌顧問執行長王姿文強調：「一個成功的品牌轉型不是偶然，而是源自一套嚴謹的基礎建構工程。我們的使命是擔任品牌顧問團隊，透過一套可複製的『成功品牌模式』，協助經營者在可控的時間與預算內，將醫學專業轉化為具備國際競爭力的品牌差異性。」

這套系統化的策動，讓樂維牙醫在本次「美國諾貝爾商業大獎」評選中，獲得全球專家評審團的高度讚賞。評審認為，樂維成功將三代牙醫的專業實力與「五星級服務標準」深度整合，消除了病患的資訊焦慮與心理壓力，成為全球醫療服務市場中的創新典範。

王姿文指出，醫療品牌化的成功關鍵，在於透過系統化工具達成品牌行銷目標。團隊主要透過三大策略進行醫療品牌策劃，首先是感官式品牌定位：定位「樂享微創，讓自信成為生活品味」。透過咖啡館般的放鬆氛圍，有效中和手術焦慮，創造獨特的藍海市場位階。

其次為五星級服務系統化：強化國際專業培訓的諮詢師制度，將冷冰冰的治療，轉化為「溫暖、安心、生活感」的服務流程，大幅提升品牌忠誠度。

第三則是國際化價值背書：透過國際獎項的策略布局，將地方診所的「口碑體驗」，上升至「國際白金標準」，建立不可撼動的品牌信任度。

樂維牙醫院長陳宥丞表示：「身為牙醫三代，透過共享生活品牌顧問的專業加值，我們不僅重新定義了看牙體驗，更讓病患感受到尊重與美學的結合。」

王姿文強調，未來共享生活品牌顧問將持續協助更多具備專業素養的經營者，透過系統化的品牌行銷顧問服務，縮短摸索期，讓台灣各產業的專業能量，轉化為具備國際競爭力的標竿品牌。

樂維牙醫透過共享生活品牌顧問的專業加值，讓病患感受到尊重與美學的結合。業者提供
樂維牙醫透過共享生活品牌顧問的專業加值，讓病患感受到尊重與美學的結合。業者提供

樂維牙醫以「零恐懼整合服務生態系統」為核心，翻轉大眾對牙科的既定印象。業者提供
樂維牙醫以「零恐懼整合服務生態系統」為核心，翻轉大眾對牙科的既定印象。業者提供

樂維牙醫診所顛覆傳統醫療空間的嶄新體驗，在國際舞台嶄露頭角。業者提供
樂維牙醫診所顛覆傳統醫療空間的嶄新體驗，在國際舞台嶄露頭角。業者提供

樂維牙醫榮獲Noble Business Awards(諾貝爾商業大獎)最高榮譽白金獎。業者提供
樂維牙醫榮獲Noble Business Awards(諾貝爾商業大獎)最高榮譽白金獎。業者提供

咖啡 美國 台中市

延伸閱讀

崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

相關新聞

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞...

租屋族福音？北市、中央雙重租屋補助 民眾嘆：房東不給申請也枉然

首都生活、租屋壓力大，北市府今推租屋補助新制，除了中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年每月千元、已婚青年家庭2500元，育兒家庭視子女數，每名1000元、無上限。青年大嘆，房東不給申請，看了就灰心，雙重補助也枉然，有人則認為設籍太麻煩且補助少，誘因不大。

北市租金補貼加碼專家點2問題無解 親子難找房「3萬未必有電梯」

為減輕青年、育兒家庭負擔，北市府針對租屋族在中央既有租金補貼政策再加碼，每月最高可補助數千元不等，房仲專家認為，租金補貼不無小補，但北市最關鍵問題是房源少、需求高，若親子家庭要找合適房源恐非易事，且需求增加租金恐會調高，建議政府透過便捷大眾交通、房屋稅優惠等方式，緩解首都圈壓力。

momo 富邦媒：今年 GMV 繼續成長 直播加入YouTube Shopping 聯盟

本土電商產業去年面臨景氣與外商競爭，營收衰退。momo富邦媒總經理谷元宏8日表示，去年是有壓力的一年，今年本來還不錯，但4月中東戰事產生負面影響，今年通膨壓力大，可能會抑制一些消費意願。他表示，中長期看好業績持續增加，GMV（平台成交金額）將繼續增加，看好3P（mo店+）業務會支持長期成長。

代銷公會：預售市場最壞時間已過 台北市恐迎造價30萬地板價

六大代銷齊聚一堂，8日召開台北市不動產代銷公會記者會，代銷公會表示，預售市場最壞的時間過去了，不過市場面臨通膨問題，預期接下來造價將在調漲20％，台北市恐迎來造價每坪30萬元的時代。

板橋有新開發區 這裡75%地主同意！預計年底公告區段徵收

新北板橋埔墘地區發展將邁入新階段，新北市地政局表示，內政部近日正式通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」的抵價地比例，將接續協議價購及區段徵收公聽會等相關作業，預計最快於今年底公告區段徵收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。