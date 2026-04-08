咖啡館還是診所？共享生活品牌顧問助台灣醫療價值升級

是咖啡館還是診所？「共享生活品牌顧問」策動台灣醫療價值升級，協助樂維牙醫成功奪得美國諾貝爾商業大獎「最高榮譽白金獎」，向世界證明台灣原創醫療品牌，將「生活美學」與「專業醫療」系統化融合的強大實力。

「走進這裡，我以為自己誤闖了精品咖啡館，完全忘了看牙的恐懼！」這是許多病患踏入台中市南區LIVÉA樂維牙醫診所的第一反應。

這座徹底顛覆傳統牙科冰冷印象的醫療空間，近日在國際舞台大放異彩。由共享生活品牌顧問Lifebrander.TW Consultancy專業策動，樂維牙醫憑藉「零恐懼整合服務生態系統」，一舉奪下國際權威Noble Business Awards(諾貝爾商業大獎)-「白金獎(Platinum Winner)」最高榮譽。

樂維牙醫自開幕以來，便成為社群熱議的熱門診所，捨棄了充滿藥水味的診間，取而代之的是溫潤木質調、自然採光與精品咖啡香。然而，這一切美感體驗並非偶然。

身為幕後策劃的品牌顧問團隊，共享生活品牌顧問執行長王姿文強調：「一個成功的品牌轉型不是偶然，而是源自一套嚴謹的基礎建構工程。我們的使命是擔任品牌顧問團隊，透過一套可複製的『成功品牌模式』，協助經營者在可控的時間與預算內，將醫學專業轉化為具備國際競爭力的品牌差異性。」

這套系統化的策動，讓樂維牙醫在本次「美國諾貝爾商業大獎」評選中，獲得全球專家評審團的高度讚賞。評審認為，樂維成功將三代牙醫的專業實力與「五星級服務標準」深度整合，消除了病患的資訊焦慮與心理壓力，成為全球醫療服務市場中的創新典範。

王姿文指出，醫療品牌化的成功關鍵，在於透過系統化工具達成品牌行銷目標。團隊主要透過三大策略進行醫療品牌策劃，首先是感官式品牌定位：定位「樂享微創，讓自信成為生活品味」。透過咖啡館般的放鬆氛圍，有效中和手術焦慮，創造獨特的藍海市場位階。

其次為五星級服務系統化：強化國際專業培訓的諮詢師制度，將冷冰冰的治療，轉化為「溫暖、安心、生活感」的服務流程，大幅提升品牌忠誠度。

第三則是國際化價值背書：透過國際獎項的策略布局，將地方診所的「口碑體驗」，上升至「國際白金標準」，建立不可撼動的品牌信任度。

樂維牙醫院長陳宥丞表示：「身為牙醫三代，透過共享生活品牌顧問的專業加值，我們不僅重新定義了看牙體驗，更讓病患感受到尊重與美學的結合。」

王姿文強調，未來共享生活品牌顧問將持續協助更多具備專業素養的經營者，透過系統化的品牌行銷顧問服務，縮短摸索期，讓台灣各產業的專業能量，轉化為具備國際競爭力的標竿品牌。

樂維牙醫透過共享生活品牌顧問的專業加值，讓病患感受到尊重與美學的結合。業者提供

樂維牙醫以「零恐懼整合服務生態系統」為核心，翻轉大眾對牙科的既定印象。業者提供

樂維牙醫診所顛覆傳統醫療空間的嶄新體驗，在國際舞台嶄露頭角。業者提供