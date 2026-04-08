momo 富邦媒：今年 GMV 繼續成長 直播加入YouTube Shopping 聯盟

本土電商產業去年面臨景氣與外商競爭，營收衰退。momo富邦媒總經理谷元宏8日表示，去年是有壓力的一年，今年本來還不錯，但4月中東戰事產生負面影響，今年通膨壓力大，可能會抑制一些消費意願。他表示，中長期看好業績持續增加，GMV（平台成交金額）將繼續增加，看好3P（mo店+）業務會支持長期成長。

谷元宏也表示，momo將跟進與YouTube Shopping聯盟合作，正在與台灣團隊洽商。他指出，momo有很好的電視購物經驗，現在也提升平台直播內容，並且利用AI技術做出約5分鐘的直播切片，協助品牌方增加影音內容，目前可以提供品牌商包括直播、切片、短影音等相關內容選項。

他坦言，目前戰事帶動部分營運成本上漲，例如運送費用，但還沒有觸發包裹成本調整機制，主要是政府很積極控制，希望戰事早日結束。但關注3C產品開始漲價，雖與品牌商互相討論吸收成本，但長期還是會對需求有影響。